I segni zodiacali che rischiano una crisi di nervi

Scopri quali sono i segni zodiacali che rischiano di avere una crisi di nervi e quali si possono considerare al sicuro.

Di questi tempi, lo stress e la pressione sociale sono nemici difficili contro i quali combattere e questo porta ad accumulare una tale tensione da rischiare una vera e propria esplosione. Se da un lato ci sono persone che riescono a scaricare nervosismo e paure in modi convenzionali, dall’altro ci sono invece quelle che quando raggiungono un certo livello di tensione tendono ad esplodere perché troppo pieni. Ciò, come spesso accade, oltre che dalle esperienze personali, può dipendere anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali segni zodiacali sono già pronti per la prossima stagione e qual è il pensiero vincente per ogni segno zodiacale, scopriremo quali sono i segni che rischiano di avere una crisi di nervi e quali, invece, possono ritenersi fuori pericolo. Trattandosi di una situazione che ha a che fare con le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo: i segni che rischiano una crisi di nervi e quelli che non la rischiano affatto

Ariete – Quasi per nulla a rischio

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone attive e pertanto sempre concentrate su qualcosa. Questo gli consente di estraniarsi dalle situazioni stressanti per le quali hanno comunque diverse valvole di sfogo come, ad esempio, lo sport o le situazioni competitive e per le quali sono soliti impegnarsi così a fondo da esaurire ogni forma di energia residua. Per questo motivo e per la capacità di prendere le cose sempre alla leggera non sono persone inclini ad avere delle crisi di nervi anche se chi non li conosce bene potrebbe scambiare per tali le sfuriate che hanno di continuo quando qualcosa non è di loro gradimento. Un modo di fare che, come gli altri, li protegge dall’accumulo di troppo stress.

Toro – Non a rischio

I nativi del Toro sono persone posate e tranquille e questa serenità d’animo che li caratterizza è la loro più grande arma contro delle possibili crisi nervose. Quando si trovano davanti ad una situazione stressante sono soliti accettarla per quello che è, studiarla e poi affrontarla con calma e questo modo di fare gli consente di non dare mai di matto, potendo lavorare su ogni singolo punto senza doversi affrettare o stressare troppo. Certo, anche per loro ci sono situazioni meno congeniali di altre ma il massimo che possono fare è rabbuiarsi un po’ e diventare di cattivo umore per qualche ora. Situazione che tende a rientrare rapidamente, di solito dopo un qualcosa di estremamente rilassante come una cena o una bevuta tra amici.

Gemelli – Tendenzialmente a rischio

La possibilità che i nati sotto il segno dei Gemelli si trovino ad affrontare una crisi di nervi è strettamente legata al loro umore e a come scelgono di reagire di volta in volta. Essendo volubili e spesso contraddittori è difficile stabilire se sono o meno propensi ad avere delle crisi di nervi. Potrebbero infatti reagire con calma e mostrarsi resistenti davanti a situazioni complesse per poi dare di matto davanti a qualcosa di semplice ma che ai loro occhi ha tutt’altro aspetto. Questo li porta ad essere tendenzialmente a rischio, sebbene le loro crisi tendono ad essere rapide e a passare in fretta, fino al prossimo cambio di umore.

Cancro – A rischio

I nativi del Cancro hanno un temperamento difficile da controllare e piuttosto soggetto a crisi di nervi e questo anche se il loro modo di porsi con gli altri li porta a sembrare le persone più calme e tranquille del mondo. Una situazione ben diversa dalla realtà nella quale, se si sentono sotto attacco o contrariati per qualcosa, finiscono con il prendersela così tanto da covare una rabbia che in casi estremi può dar luogo ad una crisi di nervi tale da lasciare tutti sena parole. I nati sotto questo segno vanno quindi considerati come a rischio di crisi di nervi dal difficile controllo.

Leone – Non così a rischio

I nati sotto il segno del Leone sono generalmente impegnati nel dire e fare tutto ciò che gli passa per la mente. Questo fa si che non si lascino dentro mai nulla, tirando fuori sentimenti negativi come rabbia, frustrazione, etc… Un modo di fare che per alcuni può risultare scomodo o poco piacevole ma che a loro garantisce una certa serenità d’animo che li protegge da stress inutili e, ovviamente, da crisi di nervi dell’ultimo minuto. Per questo motivo si può dire che siano tra i segni dello zodiaco meno propensi ad avere delle crisi di nervi.

Vergine – Piuttosto a rischio

I nativi della Vergine sono così ombrosi e predisposti a pensare in negativo da stressarsi facilmente anche per le cose più piccole. Questo fa si che siano costantemente a rischio di avere delle crisi di nervi che si possono presentare puntualmente con delle sfuriate che, per fortuna, tendono a passare comunque abbastanza in fretta. Quando si trovano nel bel mezzo di uno dei loro momenti stargli accanto diventa però quasi impossibile perché il rischio è quello di trovarsi coinvolti, volenti o nolenti, nella loro crisi. Una situazione non proprio piacevole ma che fa parte del loro modo di essere e che solo conoscendoli bene si potrà imparare a gestire e, a volte, a prevenire.

