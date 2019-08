La delusione d’amore capita un pò a tutte, non è facile superarla, ci vuole volontà e impegno. Quali sono le cause e come possiamo superarla

A tutte le donne è capitato almeno una volta nella vita di dover affrontare una delusione d’amore. Sicuramente i motivi sono differenti, a volte meno o più gravi, dipende dalle situazioni.

Una persona che è stata lasciata, si sente abbandonata, questa situazione causa un dolore fisico e persistente da paragonarlo ad un vero e proprio periodo di lutto. Nei giorni successivi “all’abbandono” ci si sente malinconici, tristi si hanno problemi di insonnia e addirittura inappetenza. E’ come se il mondo ci fosse crollato addosso, ma è tutto normale, capita davvero a tutti. Dimenticare il proprio partner non è facile, ma purtroppo giunge il momento in cui bisogna accettare la situazione e lasciarsi tutto alle spalle, ci vuole molta volontà.

Talvolta se non si riesce si può consultare uno psicoterapeuta o un psicologo che ci aiuta a superare ed affrontare tutto più velocemente.

Delusioni d’amore le cause

Le delusioni d’amore si manifestano dopo determinate circostanze, talvolta le conseguenze differiscono da persona a persona e possono anche cambiare la personalità, il carattere o lo stile di vita di chi sofferto. Scopriamo le cause delle delusioni.

L’essere stato lasciato, abbandonato, essere messe da parte

Il tradimento: una delle cause maggiori della fine di un rapporto che, quando si scopre purtroppo si lasciano sempre ferite per chi ama ancora

una delle cause maggiori della fine di un rapporto che, quando si scopre purtroppo si lasciano sempre ferite per chi ama ancora La convinzione di aver amato l’uomo perfetto: la delusione nasce quando si scopre che l’uomo al nostro fianco non era quello che credevamo che fosse.

Come superare le delusioni

Come si può voltare pagina e guardare avanti? Dopo la fine di una relazione non è facile essere fiduciosi negli uomini, leggiamo alcuni consigli che ci possono aiutare ad andare avanti e vedere un pò di luce in fondo al tunnel.

Accettare la situazione: bisogna essere sincere con se stesse, smettendo di negare il vostro dolore. Bisogna capire che non è facile e veloce dimenticare qualcuno che si ha amato profondamente. Il ricordo, le sue espressioni, le sue battute, le carezze saranno il vostro chiodo fisso, ma solo all’inizio. Non trattenete l’ex: il distacco totale serve a voi stesse, perchè in caso contrario si soffre di più e si forma poi la cosìdetta “dipendenza affettiva”. Sfogatevi: liberarsi dal dolore piangendo è un’ottima strategia, oppure praticare uno sport, cantare a squarciagola con la radio accesa, ballare vi aiuta a liberarvi dal peso che vi affligge. Cancellate il passato: la vita va vissuta senza troppi rimorsi e ricordarsi sempre delle cose accadute, purtroppo sono solo esperienze di vita. Prendete le distanze da lui: evitate di incontrarlo, cancellate tutti i contatti, allontanate anche le amicizie in comune. Insomma allontanatevi da chiunque e qualsiasi cosa ve lo ricordi. Parlare con qualcuno: se non sapete con chi parlare potete consultarvi con un terapeuta, a volte parlare una persona esperta, può aiutarvi.

Voltare pagina

La delusione d’amore si può superare se lo vogliamo in primis noi, deve scattare qualcosa dal nostro inconscio.

I consigli sono di cercare nuovi interessi,mantenere la mente occupata, fare attività sportiva, fare nuove amicizie, insomma iniziare un nuovo capitolo della vostra vita è importante. Guardate tutto in modo positivo, piangersi addosso non serve a nulla, dedicatevi alla ciura del vostro corpo, fate shopping cambiate look, in questo modo trovate un’autostima e vi sentite ancora più belle di prima.

