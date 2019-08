Claudia Gerini, protagonista di parecchi film di successo italiani, è sempre stata apprezzata per il suo fisico scultoreo.

Claudia Gerini, in questi giorni è in vacanza nell’isola caraibica Turks and Caicos. L’attrice, protagonista di Viaggi di Nozze di Versone, ha postato sul suo profilo Instagram delle bellissime foto in bikini.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi più celebri di oggi e di ieri CLICCA QUI!

La donna, che ha 47 anni, mostra il suo fisico di marmo indossando un bikini con perizoma che ha fatto il pieno di “mi piace” sui social. Claudia Gerini inoltre, ha trascorso una parte della vacanza con l’amica Alessia Marcuzzi con la quale ha condiviso anche uno scatto con questo commento: “Che bello condividere momenti bellissimi con le amiche Alessia ed Eleonora. Inaspettatamente insieme qui nell’isola da sogno”.

Claudia Gerini marito e figlie

Foto da Instagram @geriniclaudia

Alessandro Enginoli, imprenditore milanese, è stato il primo marito di Claudia Gerini. I due sono stati sposati dal 2002 al 2004 e hanno avuto una bambina, primogenita dell’attrice, di nome Rosa.

E’ però senza dubbio Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino e regista, ad esser l’uomo a cui più si lega il nome di Claudia Gerini. La coppia è rimasta legata dal 2005 al 2016 e hanno avuto una bambina di nome Linda. I due restano a tutt’oggi in ottimi rapporti soprattutto per salvaguardare la serena crescita della figlia Linda.

Intervistata dal settimanale Grazia, l’attrice ripercorre le tappe che hanno portato lei e l’ex marito a decidere di separare le proprie strade:

“Un paio d’anni fa ci siamo resi conto che il nostro rapporto stava cambiando. Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva continuamente. Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà.”

Nel 2017 Claudia Gerini si fidanza con il modello Andrea Preti, di ben diciassette anni più giovane di lei. Diciassette sono anche i mesi in cui i due sono stati insieme, fino a quando la loro storia non è naufragata.

In seguito si è vociferato di una relazione tra Claudia Gerini e Fabio Borghese, originario di una famiglia nobile di principi e papi del Senese e responsabile dell’International business development all’Enel. Dopo la nome dell’attrice è stato affiancato anche quello di Simon, un imprenditore molto noto nella Capitale e non fa parte del mondo dello spettacolo.

L’unico amore costante rimane però ovviamente quello delle figlie con cui l’attrice sembra avere una grande complicità:

“Rosa mi ha confessato tutta seria di voler fare l’attrice. Sarà che nel cinema ci è nata, tre giorni prima di partorirla ero a Cannes con Non ti muovere. Linda, avendo il padre musicista canta, suona, balla, è una vera performer. Nel futuro prevedo un palco anche per lei.”

Claudia Gerini Andrea Preti

Foto da Instagram @geriniclaudia

Solo un corteggiamento veramente serrato ha permesso a Andrea Preti di far capitolare Claudia Gerini, inizialmente assai dubbio nel lasciarsi andare a questa nuova relazione.

Evidentemente però le percezioni poco fiduciose dell’attrice non erano sbagliate. Il rapporto è naufragato infatti dopo meno di un anno e mezzo, nel più totale stupore del giovane modello:

“La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti…Sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”

La stria sin da subito aveva suscitato perplessità per via della differenza d’età tra i due ma, a tal proposito, l’attrice si è pronunciata con grande fermezza:

“La definizione ‘toy boy’ riflette la cultura arcaica e maschilista che ridicolizza la differenza d’età tra due partner solo quando la donna è nata prima. Se invece l’uomo ha trent’anni più della sua compagna non è da prendere in giro, ma da ammirare”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI