Astrologia: il posto migliore per fare l’amore in base al tuo segno...

Secondo la personalità di ogni segno zodiacale, gli astrologi hanno evidenziato i luoghi perfetti per fare l’amore. Scoprili senza indugio!

La routine è senza dubbio il principale nemico dell’amore e della sessualità appagante. Man mano che il quotidiano diventa più stressante e le responsabilità opprimono la tua dinamica di coppia, a volte è necessario ravvivare la relazione per dargli tutto il suo fascino.

Dimmi di che segno sei e ti dirò dove fare l’amore

1. Ariete: nel letto dei suoceri

L’Ariete ama correre rischi. Il divieto lo eccita al massimo livello. Il nativo di questo segno desidera ciò che non ha e crede nelle sue infinite capacità. Non ha paura di niente e gli piace andare contro le regole stabilite dalla società. Adorerà fare l’amore nel letto dei suoi suoceri mentre prova il piacere del rischio insorto in questo atto.

2. Toro: in un hotel di lusso

Il Toro ha fame di bellezza e lusso. Può essere premuroso e cauto, ma ha una propensione per ciò che ispira la superiorità. Adorerà fare l’amore in una lussuosa suite. L’atmosfera sommessa, le candele, i profumi e i fiori gli daranno una serata da sogno.

3. Gemelli: in una discoteca

I Gemelli sono molto comunicativi e amano le feste affollate. Gli piace chattare con persone che non conosce, ballare e apparire interessante. Il nativo di questo segno odia la routine. Deve essere stimolato su base giornaliera. Fare l’amore in una discoteca gli darà un piacere infinito. Sarà prepotente e sarà felice di ravvivare la relazione.

4. Cancro: a casa

Il cancro è calmo e ha bisogno di conforto per lasciarsi andare. Il nativo di questo segno ha molta paura del cambiamento. Si sente confortato nelle sue abitudini quotidiane. Opterà per una piacevole relazione sessuale, in un posto che conosce bene: la sua casa. Sarà abbastanza gentile da metterti a tuo agio e offrirti un momento magico.

5. Leone: al cinema

Al leone piace attirare lo sguardo degli altri. È bello, intelligente e non manca di coraggio. Il nativo di questo segno non sarà disturbato a fare l’amore in un cinema o in un altro luogo dove le persone possono vederlo. Ha fiducia in se stesso e nei suoi numerosi beni. Offrire se stessi al proprio partner al cinema è un’altra opportunità per farsi notare.

6. Vergine: in cucina

La Vergine rifiuta di concedersi piaceri carnali in un luogo pubblico. Tuttavia, non ha nulla contro posizioni diverse, purché sia ​​a casa. Se la cucina è pulita è ordinata, adorerà fare l’amore in questo posto. Perfezionista, userà tutto il suo potere per dare piacere al coniuge.

7. Bilancia: davanti a uno specchio

La Bilancia presta particolare attenzione alla vista delle curve, delle forme e del desiderio del suo partner. Gli piace vedere il suo corpo e ammirare tutte le sue reazioni durante l’atto sessuale. Avrà piacere nel fare l’amore davanti allo specchio, assicurandosi di rimanere discreto per non ostacolare il piacere dell’altro.

8. Scorpione: in un vicolo vuoto

Lo Scorpione è un essere appassionato. È sempre alla ricerca di passione, energia e novità. Modesto, non condividerà i suoi scherzi sessuali in pubblico. Tuttavia, non dirà di no per fare l’amore in un vicolo buio, lontano da occhi indiscreti.

9. Sagittario: in una foresta

Più di ogni altro segno zodiacale, il Sagittario è attratto da luoghi insoliti. Gli piace andare in un’avventura e ha un gusto per la natura. Il nativo di questo segno condividerà la sua passione con il suo partner indulgendo in una sessualità sull’erba fresca, in piena passeggiata nella foresta.

10. Capricorno: in una sala massaggi

Sebbene sembri cauto e diretto alla terra, il nativo di questo segno cerca una sessualità piena di nuove esperienze. Dopo un buon massaggio rilassante, avrà un solo desiderio: fare l’amore con il coniuge in questo luogo favorevole alla pace e alla serenità.

11. Aquario: al telefono

L’Acquario è ribelle e talvolta ha desideri molto sorprendenti. Molto egocentrico, il nativo di questo segno non si piegherà all’indietro per fornire piacevoli sensazioni al suo partner. Preferirà una sessualità più indipendente in cui ognuno si prenderà cura del proprio piacere, scambiando messaggi intimi ed erotici al telefono per aumentare l’eccitazione.

12. Pesci: in spiaggia

Romantico alla perfezione, i Pesci amano i paesaggi naturali pieni di fascino. Generoso, offrirà alla sua cara un piacevole momento sulla spiaggia, lontano dallo stress quotidiano. Il calore della sabbia e il movimento delle onde gli permetteranno di accedere a un piacere incredibile durante questa condivisione sessuale.

