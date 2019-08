Costantino Vitagliano pronto a tornare a Uomini e Donne

L’ex modello Costantino esploso nel salotto dei corteggiatori di Maria de Filippi sarebbe pronto al rientro, ma nel Trono Over

Dopo essere stato per un po’ lontano dalle scene Costantino Vitagliano non esclude un suo rientro in tv proprio nel celebre programma di Canale 5 condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Per conoscere tutte le notizie di gossip cliccate qui

Costantino Vitagliano verso il Trono Over

“Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino”, ha affermato sulle colonne del magazine scandalistico DiPiù. “Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni. Con una differenza rispetto al passato. Allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

Dunque, a 45 anni suonati, il milanese punta a far di nuovo innamorare le donne di ogni età, facendo leva sul proprio fisico scolpito e gli occhi magnetici.

L’importanza dell’essere padre – Diventato genitore nel 2015 della piccola Ayala, Costantino ha rivelato di essere molto cambiato da quando viveva alla giornata passando da un flirt all’altro, e badava poco all’amore vero. “Adesso non prendo più la vita a morsi, ma cerco la tranquillità”, ha sottolineato. “Anche io sogno una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni”.

Con la Pierelli è gelo – Sempre nel corso dell’intervista a DiPiù, Vitagliano è tornato a parlare della fine della relazione con Alessandra Pierelli, showgirl conosciuta proprio a Uomini e Donne e da anni ormai sposata con un noto asso del poker.

“I rapporti con lei sono inesistenti, ma senza rancore”, ha precisato. “Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi. Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre anche perché io ero molto impegnato e avevo altro per la testa. È andata come doveva andare. So che oggi lei è una moglie e una mamma felice”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI