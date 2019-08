Scopri che tipo di amica sei e in cosa sai essere preziosa secondo le stelle.

Fonte: Istock

Quando si parla di amicizia, ci si preoccupa spesso del rapporto con gli altri e di quanto ci si può o meno fidare di coloro che si ritengono tali. Quasi tutti hanno amici che ritengono più speciali di altri e con i quali si ha una relazione particolare, fatta di confidenze e di linguaggi segreti o, più semplicemente, di ricordi preziosi da custodire nel cuore. Se qualcuno ci chiedesse di descrivere la migliore amica, nella mente arriverebbe un’immagine in particolare che non sempre corrisponde a quella della persona che si vede più spesso ma con quella che si sente più affine. Ma cosa accadrebbe se l’amica in questione fossi tu e se a parlare di te fosse qualcun altro? Oggi, dopo aver visto quali segni zodiacali sono già pronti per la nuova stagione e come i vari segni dello zodiaco guardano al futuro, scopriremo che tipo di amica sei per chi ti considera speciale.

Oroscopo: che tipo di amica sei secondo chi ti considera una presenza speciale nella sua vita

Ariete – L’amica che porta allegria

Chi ti vuole bene ti considera un’amica speciale per via della tua allegria e della capacità che hai di rendere più leggeri anche i momenti difficili. Sei una presenza confortante che sa sempre come portare l’allegria e che quando le cose si fanno difficili trova sempre un modo per sollevare il morale. Sempre di compagnia, sei perfetta per le uscite insieme e per ogni tipo di divertimento. Inoltre la tua vitalità viene vista come un incoraggiamento a buttarsi nella mischia e a trarre il meglio di se in ogni momento, cosa che sei bravissima a fare e per la quale sei particolarmente stimata.

Toro – L’amica rassicurante

La tua migliore amica, di te, dirà che sei una persona calma e gentile, dotata di empatia e sempre in grado di ascoltarla e di darle sostengo nei momenti più bui. La tua saggezza è vista come una dote in grado di tornare utile in diverse circostanze e per la quale vieni spesso interpellata. Inoltre sai essere rassicurante come poche altre persone e hai la qualità di saper infondere calma e serenità in chi ti ascolta, motivo per cui vieni vista come un’ancora di salvezza.

Gemelli – L’amica imprevedibile

Chi ti vuole bene dirà di te che sei un’amica pazzerella, sempre sopra le righe e sopratutto, difficile da prevedere. Il tuo carattere esplosivo sarà descritto come positivo e negativo ma ci sarà sempre una sorta di ammirazione alle spalle perché chi ti vuole bene e ti conosce a fondo è a conoscenza della tua bontà d’animo e di quanto impegno metti in tutto ciò che fai, cercando di rendere la tua vita e quella degli altri sempre un po’ migliore. Anima delle feste sai sempre come mettere tutti a proprio agio, chiacchierando e portando spunti sempre nuovi ed in grado di arricchire la vita di chi ti circonda e, ancor di più, di chi ti è amico.

Cancro – L’amica coccolona

La tua migliore amica, molto probabilmente, ti descriverebbe come la persona più coccolona del mondo e questo per via della sensibilità che ti porta a chiedere sempre affetto seppur a volte in modi difficili da capire. Nonostante tu sia anche permalosa, chi ti vuole bene sa quasi sempre come prenderti e tende a fare l’abitudine ai tuoi modi di fare al punto da non cogliere più i difetti per vederne solo i pregi che, sopratutto per chi ama le persone sempre presenti saranno visti con ancora maggior affetto.

Leone – L’amica positiva

L’impressione che dai ad amici ed estranei è praticamente la stessa. La prima cosa che si evince di te è quindi l’iperattività alla quale si unisce una positività in grado di rendere più facile la vita di chi ti sta attorno e, oltre ad ammirarti per i tuoi estri, sa trarne spunto per spingersi sempre un po’ più in la. Come amica sei quindi quella in grado di dare nuovi punti di vista, spronando a fare meglio e rallegrando con la promessa di momenti felici. Un’amica che per molti equivale ad un tesoro.

Vergine – L’amica precisa

Chi ti ha come amica sa che su di te potrà fare sempre affidamento perché oltre ad essere leale sei anche molto precisa ed in grado di dare consigli utili quando serve. Certo, forse non sei di compagnia come altre e non spicchi per la tua positività ma hai dalla tua la capacità di essere concreta e realista come poche altre persone sanno essere e questo ti rende difficile da eguagliare, specie per chi è solito appoggiarsi a te nei momenti di confusione o di bisogno. Una cosa che chi ti è molto amico fa sicuramente spesso.

