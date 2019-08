Astrologia: scopri quale pensiero motivante può rivolgersi ognuno di noi in base al proprio segno zodiacale.

Fonte: Istock

Nel corso della vita capita spesso di sentirsi giù di morale o meno motivati del solito. A volte succede perché determinati avvenimenti arrivano a sconvolgere gli equilibri, per la stanchezza dovuta a troppe lotte da sostenere o, più semplicemente, per mancanza di energia che a volte arriva a coinvolgere così tanto da togliere ogni sorta di motivazione. A volte, però, basta una semplice frase per farsi coraggio o ritrovare la spinta che mancava e visto che la carica emotiva ha origini diverse anche in base all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali già pronti per la nuova stagione e come i vari segni dello zodiaco guardano al futuro, scopriremo quale pensiero motivante è più adatto ad ognuno di noi in base al segno zodiacale. Inutile dire che per avere un’idea più precisa o anche solo un messaggio in più da darsi, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da restare avere un’idea più varia e completa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali con un pessimo tempismo in amore

Oroscopo: Il pensiero vincente più adatto ad ogni segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – Sono la migliore

In quanto Arietina, per te è importante sapere di poter dare sempre il massimo in ogni situazione e visto che di base hai una grande stima in te stessa, l’unica cosa da fare quando ti senti particolarmente giù è quella di ricordarti chi sei. Quale frase migliore, quindi, di una pronta a ricordarti che sei e resterai comunque la migliore? A volte crederci è l’unica cosa che serve per ottenere ciò che più si desidera, quindi bando alla tristezza, ricaricati al meglio e riparti con un pensiero decisamente vincente.

Fonte: Istock

Toro – Se voglio, ce la faccio

Il tuo senso pratico e la conoscenza che hai delle tue capacità, fanno di te una persona che raramente si abbatte perché consapevole di poter arrivare ovunque vuole. A volte, però, la vita può mettercisi di mezzo, stancando al punto da togliere le energie necessarie per dare il meglio di se. Quando ciò accade è bene ricordarsi chi è da dove si viene, ripensando alle tante vittorie già conseguite, scrollandosi l’apatia di dosso e sostenendosi come si farebbe con la propria migliore amica. In questo modo il sorriso tornerà insieme alla determinazione e non ce ne sarà per nessuno.

Fonte: Istock

Gemelli – La vita è sempre piena di sorprese

Nella vita non sei il tipo che si abbatte facilmente. Dei periodi di noia, però, possono scalfire la tua innata voglia di fare, portandoti a sentirti triste e demotivata. Quando ciò accade il modo migliore per tirarti su è quello di ricordarti come la vita sa essere imprevedibile, riservandoti delle piacevoli sorprese proprio quando meno te lo aspetti. Ti basterà pensare a questo per rialzarti rapidamente e nei casi peggiori, ti basterà uscire e mettere alla prova il tuo pensiero per constatare che basta il più piccolo cambiamento alla propria routine per andare incontro a percorsi sempre nuovi e in grado di sorprendere in modo sempre diverso.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale e, più in generale, sul tuo segno zodiacale CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Non sono sola

Se c’è una cosa che ti fa paura è il pensiero di restare sola o di non essere mai abbastanza importante per le persone che ami. In realtà, però, hai attorno a te molte più persone di quanto credi e ti basterebbe guardarti intorno con occhi diversi per riconoscerle e sentirti finalmente amata. Devi sempre tener conto del fatto che al mondo siamo tutti diversi e che non sempre le persone sanno esprimere ciò che provano, specie se ti aspetti che lo facciano alla tua maniera. Da oggi, quindi, quando ti senti demotivata e soprattutto sola, cerca di ripeterti che non lo sei affatto, chiama un amica per ricordartelo e chiedi apertamente amore. Sarà più apprezzato di un muso lungo perché pur di non chiedere ti sei limitata ad aspettartelo, restando delusa perché non capita. Ricorda che l’amore deve andare sempre in due direzioni e attorno a te ne hai così tanto che basterà chiederlo per esserne piacevolmente travolta.

Fonte: Istock

Leone – Sono unica

Non che ricordartelo sia necessario ma quando ti capita di sentirti giù, ti basterà dirti queste due paroline magiche per sentirti al meglio e nuovamente pronta ad andare incontro al mondo con la solita energia di sempre. Dopotutto la stima che ha in te e nelle tue capacità è più che sufficiente a garantirti la piena riuscita in tutto ciò che fai. Quindi, dai il via a ciò che sai fare meglio, ovvero elogiarti e ricordarti quanto vali e il resto verrà da se.

Fonte: Istock

Vergine – Domani è un altro giorno

Una frase che è diventata famosa negli anni e che per te è anche la più adatta per scrollarti di dosso l’apatia alla quale arrivi quando i pensieri negativi hanno la meglio su di te e sulle tue azioni. Per agire al meglio hai bisogno di staccare con tutto e di ricordare a te stessa che le cose cambiano e che se oggi non vanno bene, domani saranno comunque diverse e quindi, probabilmente, migliori. Un incoraggiamento d’effetto che riesce ad avare la giusta presa se te lo ripeti più volte e se, ovviamente, ti sforzi di crederci, allontanando al contempo i pensieri negativi.

Clicca su successivo