Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che manderanno in onda i canali in chiaro più seguiti. Arriva il palinsesto della prima serata televisiva di questo sabato 17 agosto.

Una nuova serata in compagnia del piccolo schermo ci attende. Quali sono i programmi che terranno compagnia? Scopriamolo subito insieme propri qui, su CheDonna.it.

Ecco infatti di seguito un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro hanno scelto di mandare in onda per la prima serata.

Sfoglia con noi il palinsesto televisivo e dicci quale film, serie tv o show ti terrà compagnia in questo sabato sera.

Stasera in tv: palinsesto sabato 17 agosto

Rai Uno Casa e bottega (Miniserie)

Una miniserie con Renato Pozzetto e Nino Frassica, che tratta di un imprenditore di successo che a causa della crisi si troverà in difficoltà finanziarie. Il tracollo economico dell’uomo lo poterà a pensare al suicidio.

Rai Due – Happy Face Killer (Film)

Keith Jesperson dopo essere stato lasciato dalla moglie, aver perso tutta la sua famiglia e aver visto cadere il suo sogno di diventare una Giubba Rossa, l’uomo commette ben otto omicidi di donne…

Rai Tre – Million Dollar Baby (Film)

Il celebre e premiato film che parla della carriera di una giovane giovane cameriera con il grande sogno di diventare pugile. Per realizzarlo si farà aiutare da un vecchio allenatore con il quale instaurerà un rapporto fortissimo. Con Clint Eastwood, Hilary Swank e Morgan Freeman.