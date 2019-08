Felice Gimondi, si è spento a 77 anni mentre era in vacanza...

Felice Gimondi, il noto ciclista è morto a causa di un malore.

Si è spento a 77 anni il calciatore Felice Gimondi, mentre si trovava in vacanza insieme alla famiglia. Ospite di una struttura alberghiera dei Giardini Naxos (in Sicilia), il ciclista ha avuto un malore mentre nuotava. A nulla sono serviti i soccorsi che dopo i tentativi di rianimazione ne hanno dovuto appurare la morte, probabilmente per infarto. Un caro saluto all’ex campione italiano di ciclismo.

