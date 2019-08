Gigi Marzullo ricoverato d’urgenza ad Avellino – VIDEO

Gigi Marzullo ricoverato d’urgenza nell’Ospedale di Avellino per una doppia ernia addominale: le sue condizioni sono buone – VIDEO

Gigi Marzullo, storico conduttore Rai, è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per una doppia ernia addominale

Gigi Marzullo, che ora versa in buone condizioni di salute, ha dichiarato dopo l’operazione “Non è vero che al Sud il sistema sanitario non funziona o funziona male. Questa è una buona notizia, come poche, per la mia città e per i miei concittadini”.

