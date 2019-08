Stasera in tv, giovedì 15 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scoprilo con il palinsesto televisivo, dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro proporranno per la prima serata di questo giovedì di festa

Cosa ci offre la tv oggi, giovedì 15 agosto? Rispetto al recente passato, il palinsesto televisivo ci offre anche nelle serate di agosto una sempre maggiore varietà di programmi.

Non ci resta quindi che sederci sul divano prendere in mano il nostro telecomando e iniziare a scegliere il programma migliore per noi.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 15 agosto

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 19 – Dimmi chi sei (Fiction)

I carabinieri questa volta devono indagare sull’omicidio di uno stimato chef. Ma Cecchini capisce anche che tra il pm e la Capitana potrebbe esserci qualcosa che va al di là di una bella amicizia…

Rai Due – L’angelo della vendetta 2018 (Film)

In un campeggio va a fuoco una roulotte. Tra i resti dell’incendio, viene ritrovato il corpo carbonizzato di un certo Clemens Herold. Toccherà all’ispettore capo Oliver von Bodenstein cercare di scoprire cosa sia veramente successo e a dargli una mano sarà Pia Kirchhoff. Il caso intricato perché altre due morti misteriose si susseguono portando nuovi elementi misteriosi nelle indagini.

Rai Tre – Loving – L’amore deve nascere libero (Film)

Una storia d’amore che ha fatto epoca perché sfida le discriminazioni razziali. America, anni ’50: , una coppia, punita con il carcere. combatterà con forza per vedere riconosciuto il proprio matrimonio interrazziale.