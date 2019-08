Rovazzi su Fedez: “una cosa che succede a tanti”

Fabio Rovazzi, in una recente intervista è tornato a parlare della fine della sua amicizia con Fedez.

Fonte: Instagram.com/rovazzi

La fine del rapporto di amicizia tra Rovazzi e Fedez e tra quest’ultimo e J-Ax, è stata per diverso tempo al centro del gossip, incuriosendo milioni di italiani, incapaci di spiegarsi come un trio così affiatato avesse potuto concludere il rapporto di amicizia in così breve tempo.

In realtà, ad oggi, si sa ben poco delle motivazioni che stanno alla base di questa sorta di crisi e secondo varie voci ci sarebbe persino un accordo tra i personaggi coinvolti nel non parlarne a nessuno. Un accordo che probabilmente vale più per Fedez e J-Ax, visto che Rovazzi sembra più propenso di a sbottonarsi un po’ sull’argomento. Ma qual è, quindi la causa della fine della sua amicizia con Fedez? A quanto pare si tratterebbe di un motivo comune che pone fine, ogni giorno, a svariate amicizie.

Rovazzi svela il perché della fine della sua amicizia con Fedez

Fonte: Instagram.com/rovazzi

Intervistato dal settimanale Grazia, Fabio Rovazzi ha deciso di rispondere ad una delle domande più gettonate di sempre, ovvero il perché della fine della sua amicizia con Fedez.

A detta del cantautore, i due avrebbero semplicemente presto strade diverse, allontanandosi come capita a tutti. Una storia che a suo dire gli avrebbe insegnato come amicizia e lavoro non possono coesistere. Una lezione che Fabio ritiene importante, forse la più grande appresa negli ultimi anni.

In passato, si era detto che i due avessero discusso per via della sua scelta di esplorare altri orizzonti da un punto di vista artistico. Opzione non caldeggiata da Fedez e causa quindi della rottura dal punto di vista lavorativo prima e amicale subito dopo.

Il tempo, per adesso, sembrerebbe dare ragione a Rovazzi che sta diventando sempre più famoso, facendosi apprezzare non solo come cantante ma anche come attore e conduttore. Un artista a tutto tondo la cui verve e autoironia sembrano aver conquistato il pubblico.

Rovazzi sta vivendo anche un periodo d’oro dal punto di vista sentimentale grazie alla sua storia con la youtuber Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi. I due fanno coppia fissa da un po’ e sembra che Fabio ne sia molto preso. A suo dire si tratta infatti di una compagna stimolante, che non ha passioni noiose comuni a molte altre ragazze e che sa sempre come fargli fare cose che non avrebbe mai pensato. Nonostante la fine della sua amicizia con Fedez sembra quindi che Rovazzi non se la passi affatto male e che il suo orizzonte sia più che promettente. Cosa volere di più?

