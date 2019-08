I migliori rimedi naturali per aumentare le difese immunitarie nei bambini, in previsione dei malanni stagionali.

I malanni di stagione sono dietro la porta e alla fine dell’estate con il ritorno a scuola e soprattutto dell’autunno ecco che le primi sindromi da raffreddamento faranno capolino, per questo sarà bene cercare di aumentare le difese immunitarie dei nostri piccoli, con dei rimedi naturali, sempre dopo aver consultato il medico pediatra che provvederà a prescrivere i rimedi giusti ad ogni bambino.

Scopriamo quali sono i maggiori rimedi naturali che se assunti per un certo periodo aiutano ad innalzare le difese immunitarie anche nei più piccoli.

Rimedi naturali per fortificare le difese immunitarie anche nei bambini

Alcuni dei migliori rimedi naturali che si possono somministrare ai bambini, sempre sotto controllo e consiglio medico pediatrico sono:

Ribes Nigrum

Perfetto per rafforzare le difese imminitarie, potente anti allergico e antinfiammatorio, chiamato anche il ‘cortisone vegetale’.

Fiori di Sambuco

Contro catarro e infezione delle prime vie aeree. Ottimi assunti sotto forma di infuso.

Rosa Canina

Un potente aiuto per le difese immunitario, perfetto per il mal di gola e la tosse.

Rame

Un oligoelemento dal potere antinfettivo e e antinfiammatorio.

Oscillococcinum

Un rimedio omeopatico per eccellenza per innalzare le difese immunitarie e prevenire il malanni stagionali. Si assume in una dose settimanale per un certo periodo.

Echinacea

Ricca di vitamina C è uno dei rimedi più indicati per combattere e prevenire i malanni stagionali.

( Fonte: riza.it)

