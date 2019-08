Meteo venerdì 16 agosto: qualche nuvola e pioggia al nord

Nella giornata di venerdì atteso un meteo piovoso al nord e con qualche nuvola al centro e al sud.

Archiviato un Ferragosto all’insegna del bel tempo e delle temperature calde ma piacevoli, si riparte con una vigilia di weekend caratterizzata da episodi piovosi nell’area settentrionale della Penisola, e da sole misto a nuvole al centro e al meridione.

Le previsioni del 16 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno nuvolosità diffusa e piogge nelle ore mattutine specialmente sul Friuli Venezia Giulia. Sole sulla Valle d’Aosta, e dal pomeriggio pure su Trentino e Lombardia. Alla sera nuvolosità su Piemonte, Friuli ed Emilia Romagna. Peggioramenti nel corso della notte. Su Veneto e Liguria invece, cieli sempre sereni.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali tempo sereno non fosse per qualche nuvola sulle Marche e la Toscana settentrionale. Nelle ore pomeridiane la giornata si manterrà bella e soleggiate. Solo delle nuvole rimanenti sulla Toscana e il Lazio meridionale. Alla sera nuvolosità sul Lazio, in alcune aree settentrionali di Toscana e Marche. Più sereno di notte.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole potrà godere del sole. Leggere nuvolette potrebbero fare capolino in mattinata sulla Puglia, la Calabria tirrenica e sul messinese. Nelle ore pomeridiane addensamenti si presenteranno sul nord della Calabria e in parte del Molise. Alla sera nuvole sul Molise, la Puglia settentrionale, la Calabria settentrionale e la Basilicata. Alla sera sereno tranne che sulla Puglia settentrionale e lo Stretto di Messina. Alla sera poche nuvole sulla Sardegna nord-occidentale.

Sul fronte temperature queste saranno in leggero aumento su Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Toscana, Molise, Campania per quanto concerne i valori massimi. Le minime, invece saliranno anche sulla Puglia, la Basilicata e la Sicilia tirrenica. Altrove la colonnina di mercurio resterà costante. I venti saranno di debole intensità sulla Sardegna e la Pianura Padana. Solo brezza nella altre zone. Il mare sarà da mosso a molto mosso In Sardegna. L’Adriatico settentrionale si rivelerà poco mosso. Ugualmente gli altri mari saranno da poco mossi a mossi.

