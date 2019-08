Scopri come guardano al futuro i vari segni dello zodiaco secondo le stelle.

Fonte: Istock

Il futuro è qualcosa di inafferrabile ma alla quale si pensa costantemente. Quando si è ancora bambini ci si immagina da adulti, si pensa al lavoro che si svolgerà, alle persone che si frequenteranno o all’aspetto che si avrà da anziani. Il futuro può essere lontano ma anche vicino e ogni volta che si rivolge il pensiero avanti nel tempo lui è sempre lì, indefinito ma al contempo presente. Immaginarlo nel modo corretto, però, è davvero difficile e questo porta diverse persone ad averne quasi timore, pensandolo come ad un incognita in grado di generare addirittura ansia. Eppure, parte del modo con cui si guarda al futuro dipende anche dal modo di essere, dalle esperienze di vita e, ovviamente, dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto come trascorrere un ferragosto speciale e quali sono i segni zodiacali con un pessimo tempismo in amore, scopriremo come ogni segno dello zodiaco guarda al futuro. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo: questo è il modo in cui i segni zodiacali pensano al futuro

Ariete – Con scarso interesse

Tra tutti i segni dello zodiaco, i nativi dell’Ariete sono probabilmente quelli che si fanno meno problemi nel pensare al futuro. Abituati a vivere il presente, preferiscono godere di ogni attimo di vita piuttosto che arrovellarsi su come sarà ciò che li attende in futuro ancora lontano. Per dirla tutta, non sono soliti neppure programmare i giorni a venire proprio perché abituati a vivere alla giornata, programmando solo ciò che è indispensabile e tutto lasciandosi sempre la possibilità di cambiare programmi.

Toro – Con fare positivo

I nativi del Toro tendono a prendere le cose sempre con estrema calma. Per questo motivo hanno un approccio rilassato sia alla vita di tutti i giorni che per quanto riguarda il futuro al quale ogni tanto pensano ma senza soffermarcisi troppo. Per loro ciò che conta è infatti il poter vivere la vita traendone ogni momento piacevole, cosa che con lo sguardo proiettato sempre in avanti non sarebbe possibile fare. C’è da dire che dalla loro hanno una gran fiducia nelle proprie capacità e la sicurezza di sapere affrontare ogni situazione, cosa che non gli fa temere l’ignoto come invece può accadere agli altri.

Gemelli – Con curiosità

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno tante aspettative per il futuro, sia per quello immediato che per quello lontano. Curiosi come pochi altri, amano pensare di poter essere sorpresi dalla vita perché in questo modo sanno di non dover temere la noia che è in assoluto la cosa che più odiano. Ciò fa di loro persone propositive verso il domani e anche se ogni tanto vengono assaliti dalle paure e dal timore di non saper affrontare determinate situazioni, la speranza in un futuro radiosi e ricco di sorprese, alla fine, ha sempre la meglio, dandogli modo di guardare avanti con un sorriso e con tanta voglia di muovere i tanti passi che li separano da quel che sarà.

Cancro – Con timore

I nativi del Cancro hanno sempre un certo timore nei confronti del futuro perché in esso risiede il cambiamento. Amanti della propria comfort zone alla quale sono estremamente legati, fanno una gran fatica nell’immaginarsi a vivere situazioni diverse con persone differenti. Il solo pensiero di cambiare li spaventa, rendendoli nostalgici e timorosi di andare incontro a qualcosa di spiacevole e sebbene quando ci si trovano direttamente in mezzo sono più in grado di adattarvisi di quanto non credano, anche dopo aver sperimentato la cosa, il loro modo di pensare al futuro non cambia, rendendoli sempre titubando e per nulla pronti ad andargli incontro.

Leone – Con ottimismo

I nati sotto il segno del Leone hanno sempre un atteggiamento positivo nei confronti della vita perché credono che aprirsi al nuovo sia l’unico modo per fare esperienze positive ed apprendere cose nuove. Quando si parla di futuro, quindi, non si fanno grandi problemi e investono su di esso tante speranze, avvalorate dalla voglia di fare e dalla tenacia che mettono sempre in tutto ciò che fanno. La loro visione del domani è quindi propositiva e ricca di speranze che amano coltivare pian piano condividendole persino con gli altri. Certo, davanti agli intoppi la loro reazione potrebbe cambiare ma è una cosa della quale cercano di non preoccuparsi fin quando non ce l’hanno di fronte.

Vergine – Con ansia

I nativi della Vergine non sono persone molto positive e hanno come requisito particolare quello di essere estremamente organizzati per tutto ciò che li riguarda. Quando si trovano a pensare al futuro, quindi, non possono fare altro che sentirsi ansiosi sia per l’ignoto che rappresenta che per la mancanza di possibilità di progettare, data l’assenza di informazioni a riguardo. Il loro unico modo di affrontarlo è quindi quello di pianificare il più possibile, creandosi delle strade che diano loro l’illusione di sapere dove porteranno. Ogni tanto, però, ben consapevoli di non poter prevedere tutto, l’ansia torna a farsi sentire, rendendoli timorosi e di cattivo umore riguardo ogni possibile novità.

