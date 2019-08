Scopri quale potrebbe essere l’incantesimo più adatto ad ogni segno zodiacale.

Molto spesso si parla di magia e di come sarebbe bello poter avere dei poteri magici da usare a proprio vantaggio, magari per ottenere qualcosa di buono e in grado di rendere la vita di tutti i giorni più piacevole e semplice da vivere. A tal proposito, ci sono desideri che le persone hanno e che spesso sono influenzati dalle stelle. In genere si tratta di desideri semplici, che non stravolgono le giornate ma che sarebbe bello poter esaudire con un colpo di bacchetta magica. Volendo giocare un po’ oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali con un pessimo tempismo in amore e qual è il piatto dietetico estivo più adatto ad ogni segno dello zodiaco, scopriremo quale incantesimo tornerebbe davvero utile ai vari segni zodiacali.

Oroscopo: un incantesimo per ogni segno zodiacale

Ariete – il super power

Un potere che tornerebbe molto utile ai nati sotto il segno dell’Ariete è quella barra di energia che si vede spesso nei video giochi e che una volta carica consente ai personaggi si usare la potenza massima, spesso utile a sconfiggere un nemico o a trarsi dai guai. Per gli Ariete ottenere questo potere extra sarebbe una cosa così speciale che, potendo avere un solo incantesimo da mettere in pratica più volte, sceglierebbero questo. Cosí, vincere contro degli ipotetici sfidanti e dare sempre il meglio di se sarebbe estremamente più facile, rendendo la loro vita più vivibile.

Toro – Un incantesimo che gli consenta di spostare le cose

I nativi del Toro sono noti per la loro indole pigra che, spesso e volentieri, li porta a desiderare solo di potersi rilassare su un comodo divano. In quei casi, ma anche per altre questioni, gli tornerebbe utile la capacità di spostare le cose. Accendere e spegnere la luce, aprire il frigo e attirare a se ciò che gli torna utile e non doversi alzare neppure quando dimenticano di prendere il telecomando sono solo alcune delle cose che riuscirebbero a fare senza muovere un dito e che li farebbe sentire come dei regnanti. Per tutto il resto sanno bene di poter contare sulla propria forza di volontà. Ma quanto è bello poter risolvere le cose più piccole con un colpo di bacchetta magica?

Gemelli – L’incanto per creare dei diversivi

I nati sotto il segno dei Gemelli amano sognare in grande e se si parla di incantesimi, uno appropriato a loro sarebbe quello di poter cambiare gli eventi, eliminando in colpo solo la monotonia dalle loro giornate. Amanti di tutto ciò che è in grado di divertirli, sognano solo di poter sfruttare la propria fantasia al solo scopo di dar vita ad alcuni dei loro pensieri. Cosa che, se fosse possibile, li vedrebbe in prima linea anche per gli altri. Sempre pronti a mescolare le carte dell’esistenza per ricreare realtà alternative, nelle quali potersi muoversi sentendosi perfettamente a proprio agio.

Cancro – Un’incantesimo in grado di fargli ottenere ciò che vogliono

Più che un singolo incantesimo, i nativi del Cancro avrebbero bisogno di una lampada come quella di Aladino con a disposizione ben più di tre desideri. Per loro è infatti importante sapere di poter ottenere tutto ciò che desiderano semplicemente schioccando le dita. Essendo di indole capricciosa si trovano ad avere desideri di ogni tipo, tanto da non saper decidere a quali dare priorità. Per questo motivo, la capacità di ottenere ciò che vorrebbero li porta a chiedere sempre di più. Un problema che, probabilmente, neppure la magia potrebbe risolvere.

Leone – il potere di cambiare aspetto

I nati sotto il segno del Leone, tengono così tanto al proprio aspetto da essere fatti per un solo tipo di incantesimo, quello che consente loro di cambiare aspetto. Poter indossare un nuovo abito ed un’acconciatura alla moda con un solo colpo di bacchetta, rendere la loro vita più semplice, facendogli guadagnare persino del tempo prezioso. E solo loro sanno come avere del tempo in più da dedicare a ciò che amano sia un ulteriore magia. E poi, come potrebbero non apprezzare l’occasione di apparire sempre impeccabili e perfetti?

Vergine – L’incantesimo che consente di riordinare tutto in un attimo

I nativi della Vergine sono così ordinati che, volendo, non avrebbero bisogno di aiuti extra. Eppure un incantesimo in grado di renderli felici sarebbe proprio quello di poter riordinare tutto con un solo sguardo. In questo modo potrebbero sistemare non solo ciò che li riguarda ma anche l’ambiente circostante, reso spesso caotico da chi li circonda. La loro sarebbe una magia condivisa e a volte persino imposta visto che, presi dalla loro smania di ordine, finirebbero con l’agire senza chiedere prima il parere altrui. Per fortuna, sarebbero in pochi a lamentarsi di tali aiuti, no?

