Film, partita di calcio, telefilm o documentario? Anche questa sera avremo un’ampia scelta di programmi

Cosa ci offre la tv oggi, mercoledì 14 agosto? Mentre un tempo in estate potevamo spegnere i nostri amati televisori, ultimamente il palinsesto televisivo ci offre anche nelle serate di agosto una sempre maggiore varietà di programmi

Non ci resta quindi che sederci sul divano prendere in mano il nostro telecomando e iniziare a scegliere il programma migliore per noi.

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 14 agosto

Rai Uno – SuperQuark (Documentario)

Rai Due – Elementary – Stagione 7 Episodio 9 – Un fiuto speciale (Telefilm) Durante l’omicidio di una scultrice viene rapito anche il suo cane, un pastore tedesco. Durante le complicate indagini Sherlock, Joan e Marcus fanno una sconvolgente scoperta: il cane apparteneva alla Polizia…

Rai Tre – La Principessa Sissi (Film) Un film cult, una delle storie più romantiche del cinema. La giovane nobile Elisabetta, detta Sissi, figlia del Granduca Massimiliano di Baviera, sposa l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Il primo dii una serie di tre film. Indimenticabile Romy Schneider nei panni di Sissi