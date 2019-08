Morgan ha lanciato una frecciatina ad Amadeus e al Festival di Sanremo.

Morgan non le manda mai a dire quando si parla di critiche è sempre in prima linea. Così, in occasione del tanto parlare sul Festival di Sanremo, il musicista ha lanciato una frecciatina ad Amadeus sostenendo che pur essendo un professionista, metterlo lì equivale a chiamare un elettricista per riparare un lavandino.

Non sono mancate parole neppure sulla precedente direzione artistica di Baglioni che pur da lui dichiarato perfetto ha subito la sua dose di critiche per la troppa presenza della sua musica all’interno del festival.

