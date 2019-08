Meteo giovedì 15 agosto: Ferragosto da spiaggia

Nella giornata di giovedì atteso un meteo stabile e sereno da nord a sud con temperature perlopiù calde ma senza eccessi.

Chi nel giorno di Ferragosto sarà in villeggiatura non dovrà preoccuparsi di portarsi dietro l’ombrello, infatti il clima sarà sereno e soleggiato un po’ ovunque. Se già da qualche ora le correnti fresche hanno regalato temperature nettamente più accettabili e meno afose, con soltanto qualche precipitazione pomeridiana al centro e al sud, domani la situazione resterà invariata con la colonnina di mercurio in calo e prevalenza di sole. Probabili piogge soltanto sulle Alpi centro-orientali.

Secondo le più recenti previsioni per tutto il fine settimana il meteo resterà stabile e le temperature stazionarie. Tra martedì e giovedì della prossima settimana, invece, previsto il ritorno del caldo africano, nello specifico al centro e al sud.

Le previsioni del 15 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno cieli a tratti nuvolosi pur senza precipitazioni. Nelle ore pomeridiane invece l’instabilità si farà forte soprattutto sulle Alpi centro orientali. Acquazzoni e temporali previsti tra la sera e la notte sul Triveneto.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un meteo stabile e nel complesso soleggiato durante il giorno. Previsto solamente qualche addensamento innocuo sugli Appennini. Tra la sera e la notte ancora assenza di acqua con cieli limpidi sia sulle coste, sia sulle aree interne. Sulla Toscana stabilità sia nelle ore mattutine, sia al pomeriggio, non fosse per per degli addensamenti innocui sui rilievi interni. Tra la sera e la notte condizioni di clima asciutto con spazi di sereno ampi su tutta la regione.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole nuvolosità di passaggio, specialmente sulle zone Peninsulari e sulla Sicilia, pur con clima asciutto. Nuvole in progressiva dissoluzione dalle ore pomeridiane con spazi di sereno ampi un po’ ovunque anche tra la sera e la notte. Sulla Calabria nuvole di passaggio in mattinata con cieli leggermente nuvolosi sull’intero territorio pur senza fenomeni. Qualche schiarita dal pomeriggio con degli addensamenti innocui specialmente sulle coste tirreniche.

Le temperature saranno in calo nei valori minimi. Stabili invece le massime.

