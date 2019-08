Ignazio Moser: pronto per un altro reality ma non da solo! – VIDEO

Ignazio Moser: pronto per un altro reality ma non da solo! –...

Ignazio Moser: pronto per partecipare ad un noto reality. Questa volta non da solo, chi sarà a partecipare con lui? – VIDEO

Ignazio Moser, ex partecipante della casa più spiata d’Italia, Grande Fratello, è in corsa per partecipare ad un altro noto reality. Da alcune indiscrezioni comparse sul settimanale Chi, pare che Ignazio Moser sarà affiancato da un altro concorrente

Chi sarà? Voci di corridoio affermano che a partecipare a fianco del ciclista trentino sarà il cugino Moreno. Quindi non è prevista la bella Cecilia Rodriguez che, sicuramente, farà il tifo per lui.

