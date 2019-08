Uomini&Donne: Giulio Raselli sarà il nuovo tronista – VIDEO

Uomini&Donne: Giulio Raselli sarà il nuovo tronista del programma, sarà pronto per questa nuova avventura? – VIDEO

Da corteggiatore passando per tentatore, nell’ultima edizione di Temptation Island, per approdare in una nuova avventura. Giulio Raselli sarà il nuovo tronista nella prossima stagione di Uomini&Donne.

Giulio Raselli sarà pronto per questa nuova avventura? Avrà dimenticato totalmente la sua ex tronista Giulia Cavaglià che aveva corteggiato assiduamente per mesi? Lo scopriremo a settembre

