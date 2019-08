Un Ferragosto speciale per ogni segno zodiacale

Scopri come passare al meglio il tuo Ferragosto in base al tuo segno zodiacale.

Fonte: Istock



Ferragosto si avvicina e se in tanti si sono già organizzati per trascorrere al meglio questa giornata molti altri sono ancora incerti su cosa fare e con chi passarlo. Visto che le stelle influenzano non solo il modo di essere ma anche ciò che è meglio per ognuno di noi in particolari momenti della vita, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco con il peggior tempismo in amore e qual è il piatto estivo dietetico più adatto ai vari segni dello zodiaco, oggi scopriremo in che modo ogni segno zodiacale dovrebbe passare la giornata di Ferragosto per viverla al meglio.

Oroscopo: un Ferragosto 2019 speciale per ogni segno zodiacale

Ariete – Con una serata tra pub e discoteche

Il tuo Ferragosto speciale? Uno da trascorrere facendo baldoria con gli amici. E visto che le feste migliori sono quelle serali, l’opzione che ti si addice di più è quella di una serata da trascorrere con gli amici in una discoteca o in alternativa in un pub. Ancor meglio se prima della grande serata riesci a concederti una mattina in spiaggia, per trastullarti sotto il sole e goderti la tranquillità del mare. Sarà un buon modo per prepararsi all’euforia della sera.

Toro – Con una festa sulla spiaggia

Visto che ti piacciono le cose semplici ed il tempo di qualità, un buon Ferragosto per te è quello più classico che ci sia. Una festa in spiaggia sarà un ottimo modo per sentire a pieno l’energia dell’estate, godendoti la parte centrale del mese che indica spesso anche come il periodo delle vacanze sia ormai agli sgoccioli. Un mix di euforia e malinconia che saprai gestire come sempre al meglio e che vivrai ancora meglio se sceglierai di trascorrerlo con persone a te care e in grado di farti sentire a casa ovunque tu sia.

Gemelli – Con una scampagnata fuori porta

Ferragosto per te significa trascorrere del tempo in allegria, facendo qualcosa di divertente o che sappia tenere lontana la noia. Per questo motivo, una scampagnata con gli amici può essere una scelta perfetta e in grado di consentirti di vedere posti nuovi che non risultino mai banali. Scoprire luoghi mai visti prima e condividere il tutto con amici cari o persone ancora da scoprire sarà un modo per rendere questa parte dell’estate più eccitante, facendoti dimenticare l’autunno sempre più vicino e ricordandoti come a volte anche nella semplicità è possibile trovare spunti nuovi e in grado di renderti la vita a suo modo sorprendente.

Cancro – Con una serata romantica

Il tuo Ferragosto perfetto? Uno trascorso al chiaro di luna in compagnia della persona che ami. E, attenzione, non serve che tu sia fidanzata perché la giornata sia perfetta. L’amore è da intendersi sempre da un punto di vista più grande e tale da comprendere le persone che ti sono care e che, per l’appunto, ritieni di amare. Se al momento non c’è un compagno, puoi quindi optare per una festa alla quale partecipare con la tua migliore amica o per una cena in compagnia dell’intero gruppo di amici, in modo da festeggiare in grande quest’estate. E chissà che l’amore non giunga proprio in quest’occasione. Dopotutto la vita è bella proprio perché imprevedibile, no?

Leone – Con una festa in grande stile

Quale migliore occasione del Ferragosto per mettersi in ghingheri ed uscire facendosi notare da tutti? Visto che sotto i riflettori ti senti perfettamente a tuo agio, una buona idea è quella di prendere parte a qualche festa importante, magari di quelle con uno sguardo in più all’eleganza. In questo modo potrai sfoggiare il tuo migliore abito, facendoti notare e sentendoti al centro dell’attenzione, proprio come piace a te. Sarà un bel modo per creare un ricordo estivo indelebile e in grado di darti la carica nelle lunghe giornate invernali.

Vergine – Con una grigliata tra amici

Il giorno di Ferragosto è perfetto per trascorrere diverse ore con gli amici. Che si tratti di mare o montagna, una giornata intera trascorsa a chiacchierare del più e del meno saprà darti la giusta carica, facendoti assaporare maggiormente l’atmosfera estiva. Ancor meglio se riesci ad organizzare o a prendere parte ad una grigliata, perfetta per stringere nuove amicizie e cementare quelle che ti porti dietro ormai da anni. Sarà un modo perfetto per rilassarti e caricarti al contempo.

