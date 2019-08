Meteo mercoledì 14 agosto: sole e caldo gradevole

Nella giornata di mercoledì attese condizioni di prevalente stabilità sulla Penisola. Sul fronte temperature queste saranno più accettabili in particolare al nord. Bel tempo anche nel fine settimana.

Se questo martedì la colonnina di mercurio si è mantenuta al di sopra delle medie di stagione al centro e al sud,da domani le correnti fresche dovrebbero riportare le temperature a punte decisamente meno bollenti. La pioggia sarà assente anche se non mancheranno dei fenomeni di instabilità sulle zone centrali e meridionali dell’Italia.

Secondo le più recenti previsioni le temperature saranno in calo anche nella giornata di Ferragosto quando il cieli saranno limpidi e il caldo accettabile. La stabilità e le temperature nella norma la faranno da padrone anche nei giorni a venire fino al weekend. Dalla prossima settimana il termometro dovrebbe tornare a salire.

Le previsioni del 14 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con un meteo nel complesso stabile con spazi di sereno ampi, intervallati da qualche addensamento di natura compatta. Qualche acquazzone si farà vedere al mattino sulle coste dell’Adriatico, mentre nelle ore pomeridiane darà fastidio alla Liguria e alle Alpi Orientali.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsti acquazzoni a carattere locale, in particolare sulle coste adriatiche, mentre al pomeriggio l’acqua si presenterà soprattutto sull’Abruzzo. Fenomeni in esaurimento alla sera con cieli sereni o con poche nubi. Sulla Toscana stabilità e sole al mattino, mentre al pomeriggio le nuvole aumenteranno specialmente sulle aree interne, pur senza fenomeni importanti. Ombrelli aperti solamente sulle zone settentrionali della regione. Secco tra la sera e la notte con spazi di sereno ampi.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà forte nuvolosità soprattutto durante il giorno, quando potrebbero verificarsi acquazzoni e temporali pure di natura intensa specialmente sui settori Peninsulari. Asciutto tra la sera e la notte con schiarite via via più ampie. Sulla Calabria nuvole a tratti durante il giorno, mentre probabili acquazzoni potrebbero verificarsi sulle zone settentrionali della regione. Acqua in dissoluzione dalla sera con cieli limpidi o poco nuvolosi sia sulle coste, sia sulle aree interne.

Le temperature saranno in calo sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

