Che cosa vedere questa sera in tv? Ecco il dettagliato elenco dei programi proposti dai canali in chiaro più seguiti per questa serata

Come iniziare al meglio questa calda settimana di agosto? Che tu sia in vacanza o ancora a casa noi ti proponiamo i programmi che ti faranno passare un ottima serata sul divano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rosa Bazzi e l’intervista a “Le Iene”: “Vi racconto la verità”

Qui di seguito troverete infatti l’elenco più che dettagliato dei programmi che i canali in chiaro più seguiti del piccolo schermo hanno deciso di proporvi per questo lunedì sera.

Non ci resta che scegliere film, serie tv o programmi. Anche nella settimana di Ferragosto la scelta è sempre ampia.

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 12 agosto

Rai Uno – Sister Act – Una svitata in abito da suora (Film)

Una cantante di un casino’ diventerà senza volerlo testimone di un omicidi. La donna per non rischiare la sua vitaverrà inserita in un programma protezione testimoniin un convento de fingerà di essereun suora. Una presenza che sconvolgerà la vita del convento.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 17 – Attacco chimico (Telefilm)

Adam dopo aver affiancato Jessie, in missione sotto copertura scopre che alcune bombole contententi un pericoloso gas sono scomparse. L’uomo si reca da McGarrett per avere l’aiuto della Five-0.

Rai Tre – Chi e’ senza colpa (Film)

New York. Bob Saginowski lavora come barman nel locale di suo cugino Marv. L’uomo è inserito in un losco giro di riciclaggio. Bob e’ una persona molto chiusa e non si pone troppe domande. La sua vita cambierà dopo un due casuali incontri.