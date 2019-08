Il caldo di Agosto richiama la voglia di ricette fresche, piatti unici da gustare in famiglia o sotto l’ombrellone, ecco una fresca e leggera insalata di avocado che conquisterà il vostro palato.

l’insalata di avocado, un piatto leggero e gustoso che vede come protagonista l’avocado, un frutto esotico che si presta a diverse preparazioni sia salate che dolci e che è un concentrato di grassi buoni per il nostro organismo. Ottimo da consumare in gravidanza per il giusto apporto di nutrienti, vitamine e grassi in un questo particolare momento della vita di una donna.

L’avocado in questa insalata è accostato al sapore unico della rucola, dei pomodorini e delle olive taggiasche.

Come preparare l’insalata di avocado, il video tutorial

Per preparare l’insalata di avocado, avrete bisogno di:

1 avocado sodo e maturo

200 grammi di pomodorini datterini

30 grammi di rucola

50 grammi di olive taggiasche

20 grammi di semi di zucca

succo di un limone

40 grammi di olio extravergine di oliva

sale q.b.

peperoncino fresco q.b.

Una volta tagliato l’avocado a dadini si potrà condire con la citronette realizzata con olio, limone, sale e peperoncino, questo gli impedirà di annerire e insaporirà il tutto. Si potranno poi aggiungere le olive taggiasche e una volta lavati e tagliati, la rucola e i pomodorini. Tocco finale, la croccantezza dei semi di zucca. Non vi resta che guardare il video tutorial!

