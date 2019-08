Maternità: gioco fai da te per imparare la matematica

Un gioco fai da te per imparare a sommare, sottrarre e contare perfetto per i bambini più piccoli. Imparare divertendosi, per rendere i bimbi felici.

Un’idea davvero perfetta per far approcciare i bambini con la matematica, avendo a disposizione una tavola sensoriale ed interattiva in cui avranno la possibilità di giocare con i numeri, imparare a contare, a sommare e sottrarre cifre, attraverso delle mani virtuali.

I bambini amano sviluppare la loro creatività e alcuni giochi fai da te riescono a donar loro molti stimoli e divertimento.

Come realizzare il gioco fai da te per imparare la matematica

Per realizzare questo bellissimo gioco creativo, avrete bisogno di fogli di gomma crepla, feltro, numeri adesivi e striscia di velcro adesiva. Una volta reperiti tutti i materiali basterà ritagliare il foglio quadrato, la sagoma delle mani e i quadratini di feltro con i numeri adesivi. Corredare tutti i punti strategici al gioco con un pezzettino di velcro adesivo e il gioco sarà perfetto e personalizzabile nei colori.

