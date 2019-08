Il mare è una medicina naturale per il nostro organismo

Il mare e la sabbia sono ottimi alleati per il benessere del nostro organismo. Scopriamo i benefici per la bellezza del nostro corpo

Il mare offre tantissimi benefici al nostro organismo, il suo colore e il suo profumo donano un senso di equilibrio interiore, un vero e proprio calmante naturale. Sono tante le donne che ricorrono alla talassoterapia, una terapia basata sull’azione curativa del clima marino, del mare e delle alghe e sabbia, per curare diverse patologie soprattutto della pelle.

Scopriamo i benefici del mare sulla nostra pelle dopo aver trascorso intere giornate o settimane tra la spiaggia, l’acqua salata e a respirare iodio.

Mare: migliora la pelle

L’acqua del mare ha proprietà:

antinfiammatorie

battericide

La presenza di sodio, rame e zolfo, nel mare, è ideale per chi ha disturbi dermatologici, come l’eczema, la psoriasi e eritemi. Il sale rende la pelle del nostro corpo liscia, morbida e più tonica, gioca un ruolo importante anche il sole che permette di asciugare la pelle e contrasta l’acne e le impurità presenti sul viso e sul corpo. Soprattutto le donne che soffrono di dermatite, l’acqua del mare placa il prurito.

Un fattore importante da non sottovalutare è quello di applicare sempre la protezione solare venti minuti prima dell’esposizione al sole ed evitare le ore più calde.

Elimina la ritenzione idrica

Se vogliamo combattere la ritenzione idrica e i gonfiori ai piedi possiamo passeggiare in acqua o nuotare favoriamo così il drenaggio dei liquidi. In questo modo facciamo attività fisica senza sudare e combattiamo la buccia d’arancia sulle nostre gambe.

Sarebbe opportuno andare al mare al mattino presto facendo una passeggiata con l’acqua che arriva ai polpacci, oppure potete optare per una camminata sul bagnasciuga al mattino presto o al tramonto.

Si perde peso

Se avete problemi di metabolismo lento, potete dare una scossa respirando lo iodio e gli altri sali contenuti nell’aria in riva al mare, sicuramente associando ad una dieta sana ed equilibrata. Bisogna assolutamente evitare se stiamo al mare bere bevande alcoliche o gassate soprattutto se state sotto al sole e vogliamo fare il bagno.

Tonicità e luminosità della pelle

La sabbia bagnata come il mare gioca un ruolo fondamentale per la pelle perchè è un esfoliante naturale, rimuove tutte le cellule morte dai piedi lasciando la pelle morbida, inoltre dona elasticità al corpo. Il mare permette l’ossigenazione dei tessuti così rende la pelle più luminosa un vero scrub naturale. E’ molto importante idratare la pelle con i prodotti specifici dopo la doccia in modo da garantire anche un’abbronzatura prolungata.

Migliora l’umore

E’ un dato certo che il mare e il sole sono degli antidepressivi naturali, perchè trascorrere molte ora al mare, a contatto con l’aria fresca e il sole migliorano l’ umore e ci fa sentire meno depressi.

Trascorrere una giornata al mare ci allontana dai tablet, smartphone e così diminuiscono i livelli di stress che accumuliamo giornalmente. Anche la passeggiata migliora l’umore soprattutto se camminiamo sulla sabbia a piedi scalzi stimoliamo migliaia di terminazioni nervose che compiono un vero e proprio massaggio.

Stimola il sistema immunitario

La luce solare sintetizza la vitamina D, quindi aiuta a prevenire le malattie autoimmuni, inoltre l’acqua del mare possiede diversi minerali che rafforzano il sistema immunitario, liberandoci così dalle tossine.

Sonno più tranquillo

Molte sono le donne che sono più felici nei mesi caldi, perchè oltre a placare lo stress, migliora anche la qualità il sonno. Dopo diverse ore trascorse in spiaggia, passeggiando o facendo semplicemente una nuotata, il nostro corpo è più rilassato e questo favorisce un buon sonno notturno.

Benessere per le vie respiratorie

L’aria di mare possiede una quantità di sali minerali che aiuta i bronchi e polmoni, libera il naso da eventuale muco presente, quindi migliora complessivamente la respirazione.