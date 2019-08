Scopri quali sono i segni zodiacali che hanno il peggior tempismo in fatto di amore.

Innamorarsi è una delle magie più grandi che ci siano. Improvvisamente ci si trova in balia di sentimenti del tutto nuovi, si sente il cuore che batte all’impazzata, si agisce diversamente da come si pensa e ci si trova ad avere in mente sempre una sola persona, la stessa che improvvisamente sembra essere diventata il centro del nostro mondo. Da qui a provare il desiderio di passare più tempo possibile con la persona amata, ci vuole un attimo e questo porta spesso a cercare di conoscersi meglio, a flirtare o a scegliere addirittura di dichiararsi. In questi casi, però, c’è un particolare che può giocare o meno a favore di chi si trova ad essere innamorato ed è il tempismo. Agire al momento giusto può fare una grande differenza così come l’esatto contrario può rischiare di rovinare tutto, specie quando i sentimenti non sono abbastanza chiari da essere colti dall’altra parte. Visto che anche il saper cogliere il momento giusto in cui agire può dipendere dalle stelle, oggi dopo aver visto quali segni zodiacali sono fatti per vivere di notte e quali sono i punti deboli dei vari segni secondo l’astrologia medica, scopriremo quali segni hanno un pessimo tempismo in amore e quali, invece, sono più attenti o fortunati. Trattandosi di un argomento delicato e legato ai sentimenti, il consiglio è come sempre quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo: i segni zodiacali con un pessimo tempismo in amore e quelli che invece se la cavano abbastanza bene

Ariete – Quelli con un tempismo abbastanza buono

I nati sotto il segno dell’Ariete non lasciano tempo al tempo, sono sempre vigili, attenti e pronti ad agire in fretta quando si trovano davanti ad una situazione di loro interesse. Ciò li rende persone con un buon tempismo in amore. Quando provano dei sentimenti per qualcuno, tendono infatti a studiarlo, cercando di cogliere ogni particolare e ogni indizio che li aiuti a capire quando e come agire. E visto che se si parla d’azione, loro sono praticamente imbattibili, li si può considerare senza problemi da questo punto di vista e quindi in grado di cavarsela egregiamente con chiunque si trovino davanti.

Toro – Quelli con un tempismo nella media

I nativi del Toro sono di indole romantica e questo li porta a farsi travolgere troppo facilmente dai sentimenti. Quando si innamorano, quindi, il rischio è di perdere un po’ la testa e con essa parte della razionalità che li contraddistingue da sempre. Questo fa si che si trovino impacciati nell’esprimere i propri sentimenti, perdendo magari occasioni d’oro che potrebbero non tornare mai più. Per fortuna, si tratta di cali che hanno solo in particolari momenti della vita e che normalmente sono supportati da una capacità di reazione che gli consente di agire per tempo. Per questo motivo si può dire di loro che rientrano tra i segni zodiacali con un tempismo nella media e la capacità di capire se e dove sbagliano, ponendovi quasi sempre rimedio.

Gemelli – Quelli dal tempismo borderline

I nati sotto il segno dei gemelli sono estremamente difficili da prevedere. Persino loro fanno fatica a capire se e quando agiranno in determinate occasioni ed è superfluo dire che l’amore è una di queste se non addirittura la più a rischio. Quando entrano in gioco i sentimenti, infatti, finiscono con l’andare in confusione, attraversando più modalità e passando da quelli che vogliono agire a quelli che preferiscono aspettare. Talvolta riescono persino a fare dei passi indietro subito dopo aver agito nei giusti tempi. Come sempre imprevedibili sanno sicuramente sorprendere la persona che gli interessa. Che ciò avvenga nei tempi giusti o meno è tutto da vedere.

Cancro – Quelli che attendono il tempismo altrui

I nativi del Cancro, oltre a non avere un buon tempismo, non cercano neppure di cambiare le cose, sperando sempre a che a fare la prima mossa sia la persona che gli piace. Un po’ per insicurezza e un po’ perché spinti dalla curiosità di vedere come vanno le cose, preferiscono restare immobili ad osservare ciò che fanno gli altri. Questo fa di loro uno dei segni con il peggior tempismo in amore. Una cosa della quale però sembrano non preoccuparsi, fiduciosi di non aver bisogno di agire e di potersi permettere il lusso di attendere gli altri.

Leone – Quelli con un ottimo tempismo

Per i nati sotto il segno del Leone, il tempismo è tutto e ciò significa che anche in amore sono abituati a studiare per bene la situazione, scegliendo sempre come e quando agire e tutto senza sbagliare mai in colpo. Ciò dipende probabilmente dall’abitudine che hanno sul lavoro dove agiscono sempre in fretta, pensando rapidamente e rapportandosi agli altri con piglio sicuro. Un modo di fare che assumono volentieri anche nella vita di tutti i giorni e che fa di loro persone pronte di spirito e di certo tra quelle che hanno un ottimo tempismo sia in amore che in tutte le situazioni in cui agire è l’unica scelta possibile.

Vergine – Quelli con un tempismo mediocre

I nati sotto il segno della Vergine sono piuttosto egocentrici e ciò li porta a non saper considerare in modo appropriato i tempi di chi gli sta intorno. Per questo motivo è davvero difficile considerarlo persone con un buon tempismo in amore e questo nonostante avrebbero tutte le carte in regola per esserlo. Dotati di acume e di grande spirito di osservazione, tendono infatti a prendersi i propri tempi ignorando la situazione in cui si trovano e finendo il più delle volte con l’agire o troppo presto o quando è ormai tardi. Una situazione che però non sembra affliggerli più di tanto. Forse perché sanno che basterebbe impegnarsi un po’ di più per riuscirci?

