D’estate non c’è niente di più nutriente in cucina come le zucchine e i fiori di zucchina. Una delle verdure più utilizzate nelle nostre cucine. Ma come renderle indimenticabili ve lo spieghiamo

Come cucinare i fiori di zucchine? Esistono modi diversi rispetto ai soliti zucchini ripieni oppure alle frittelle.

Oggi vi proponiamo due ricette facili per presentare questi buonissimi fiori che accompagnano le nostre estati.

Un modo gustoso e originale che ci farà fare u’ ottima figura con i nostri invitati.

Fiori di zucchine, due ricette per esaltarli

Cominciamo dalla pizza, un piatto che mette d’accordo tutti.

Pizza con fiori di zucchine

Ingredienti:

25 fiori di zucca

230 g di farina 0

300 g acqua

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio d’olio

5 g di lievito di birra

5 filetti di alici

Preparazione:

Sciogliete il lievito nell’acqua tiepida, poi aggiungete l’olio. Dopo che il lievito sarà ben sciolto aggiungete poco alla volta la farina e il sale. Otterrete così una pastella morbida. Poi copritela con la pellicola e lasciatela lievitare per un’ora.

A parte, lavate e pulite bene i fiori di zucchine. Prendetene 20 (gli ultimi li utilizzerete dopo), aggiungeteli all’impasto, mescolate bene tutto e metteteli in una teglia. Fate in modo che il composto sia sottile in modo che la pizza possa cuocere bene.

Prendete gli altri 5 fiori rimasti (se vi piace riempiteli con le alici) e infornate a 200° per 30 minuti circa. A quel punto la pizza è pronta. Può essere servita subito. Oppure tagliata a fettine o quadretti per un aperitivo.

Flan di fiori di zucchine

Ingredienti:

350 g di ricotta romana

300 g di zucchine

6 fiori di zucchina

2 uova

40 g di farina

burro

sale

Preparazione:

Sbattete le uova con un po’ di sale in una ciotola, poi aggiungete la ricotta mescolando fino a ottenere una crema fluida. Unite la farina, setacciandola, e mescolate.

Tagliate a dadini le zucchine, eliminate il pistillo dai fiori e tagliateli a striscioline. Unite tutto al composto con le uova e la ricotta. Foderate una teglia con carta da forno, ungetela con il burro e versatevi il composto. Livellate la superficie e cuocete in forno a 200° per quindici minuti. Tirate fuori e servite caldo.