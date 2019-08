Aurora Ramazzotti annuncia di dover tornare subito in Itaia con i fidanzato Goffredo per un’emergenza, ma di essere boccata in aereoporto e ancia a sfida a Easyjet.

A causa d un’emergenza, Aurora Ramazzotti ha dovuto interrompere le vacanze in Grecia dove si trovava con il fidanzato Goffredo per tornare immediatamente in Italia. Dopo aver acquistato il bigietto da EasyJet, però, Aurora e Goffredo, arrivati in aeroporto, hanno avuto una brutta sorpresa.

Aurora Ramazzotti: “io e Goffredo dobbiamo tornare in Italia per un’emergenza, ma siamo bloccati in aeroporto per colpa di EasyJet”

Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere la propria disavventura con tutti i suoi followers. “Ebbenesì sì, amici. Ancora una volta le mie disavventure di viaggio continuano. Volete sapere stavolta che cosa mi è successo?”, chiede la primogenita di Eros e Michelle Hunziker ai fans in una prima storia.

“Per un’emergenza, io e Goffredo abbiamo dovuto comprare un volo per tornare prima. Dovevamo partire il 16 e stiamo partendo oggi. Almeno ci stiamo provando a partire oggi. EasyJet ci ha venduto un volo in overbooking il che vuol dire che il volo ha raggiunto la massima capienza di passeggeri, ma loro ti vendono comunque il bigietto perchè in caso non si presentasse qualcuno tu puoi salire, però, non te lo dicono nel momento in cui lo compri. Te o dicono nel momento in cui arrivi in aeroporto, imbarchi la valigia, fai tutta la fila intera, aspetti che tutto il volo si riempi e poi arrivi e ti dicono che non puoi salire. Dopodichè non ci sono più voli per tornare a Milano quindi noi dovremmo per forza arraggiarci perchè abbiamo un’emergenza e dobbiamo tornare assolutamente in Italia e nel frattempo tu li chiami e il servizio di clienti non ti risponde; le persone che lavorano per EasyJet ti trattano malissimo e noi siamo qua ad aspettare. Complimenti”.

Aurora, poi, a causa del caldo, si è mostrata mentre si rinfrescava nei frigoriferi per bevande aggiungendo: “Fa un caldo porco. Metto le chiappe nel frigo. Se qualcuno osa dirmi qualcosa faccio un casino”. Poi, per ironizzare, ha pubblicato una storia in cui mostra di essere ancora in aeroporto con l sottofondo musicale di Vasco Rossi “Eh già… Io sono ancora qua”.

