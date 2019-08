Astrologia: Scopri quale piatto prediligere se sei a dieta. Il consiglio delle stelle.

Fonte: Istock

Agosto è un mese a cui in tanti arrivano dopo estenuanti diete ma che tante altre persone affrontano con un occhio ancora attento alla bilancia, chi per la paura di riprendere il peso e chi perché ha una prova costume spostata a Settembre a causa di vacanze tardive. Qualunque sia il motivo, in un mese fatto di vacanze e di gente che si diverte concedendosi spesso pranzi o cene fuori, seguire una dieta può essere ancora più problematico, portando a perdere la giusta motivazione o a sentirsi frustrati al pensiero di non poter mangiare ciò che si vorrebbe. Per fortuna, oggi la scelta di alimenti buoni che siano anche sani e utili per dimagrire è davvero ampia e visto che vogliamo che il mese di Agosto sia piacevole per tutti, proveremo a guardare la cosa dal punto di vista astrologico. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sono fatti per la vita notturna e quali segni dello zodiaco hanno bisogno di programmare la propria vita, scopriremo quale piatto estivo può essere perfetto per ogni segno zodiacale sia dal punto di vista della linea che del gusto. Trattandosi di un aspetto che va a toccare diverse corde, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente.

Il piatto estivo (e dietetico) più adatto ad ogni segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – Una caprese con insalata

Se sei del segno dell’Ariete, un piatto che può farti sentire leggera come piace a te ma al contempo soddisfatta è una bella caprese. Mozzarella e pomodoro, specie se arricchiti con un buon olio, saranno il modo perfetto per sentirsi in vacanza senza strafare, approfittando del sapore fresco e genuino di prodotti semplici che oltre ad essere salutari sono anche ricchi di proprietà. Il piatto perfetto per chi è sempre in movimento e ha tanta energia da spendere. Alla caprese si potrà unire poi una buona insalata e qualche crostino di pane. Il tutto per un pasto all’apparenza per nulla dietetico ma in grado di non interferire con il peso, saziando e dando un po’ di buon umore con i suoi tanti colori.

Fonte: Istock

Toro – Un piatto di pasta

Per te mangiare bene è molto importante anche quando sei a dieta. Dopotutto parte del tuo umore dipende anche da ciò che mangi e quanto riesce a soddisfarti. Darti a troppe restrizioni ti porterebbe quindi a deprimerti o a cadere nelle classiche abbuffate che oltre a non essere salutari rischiano di compromettere la dieta. Meglio scegliere in modo consapevole cosa mangiare e creare un piatto che sia buono e anche dietetico. Se ami la pasta, quindi, non sarà necessario rinunciarvi. Ti basterà calare un po’ la porzione e mangiarla integrale. La buona notizia è che non dovrai necessariamente limitarti ad un piatto di pasta in bianco. Anzi, sempre più studi dimostrano ogni giorno che unire proteine magre e grassi buoni ai cereali aiuta la glicemia a mantenersi stabile, contribuendo così a saziare e a restare in forma. Qualche alternativa? Un piatto ti pasta con tonno e poca panna, un piatto di pasta al pomodoro da accompagnare ad un secondo di carne o pesce o un’insalata ti pasta che contenga tutti gli ingredienti. In questo modo riuscirai a mangiare senza sentirti a dieta e dando il meglio di te.

Fonte: Istock

Gemelli – La poke bowl

A te piace variare e visto che la noia è la tua peggior nemica, anche quando si parla di cibo è bene cambiare. Se vuoi mangiare alimenti freschi e al contempo diversi dal solito puoi puntare sulla poke bowl, una ciotola solitamente ricca di riso, pesce crudo, avocado e altri ingredienti a scelta. Il bello è che ne esistono diverse versioni che ti garantiranno di non annoiarti mai. Quanto agli ingredienti, si tratta di un piatto che nasce come sano e che pertanto comprende alimenti buoni che anche se calorici (come nel caso dell’avocado) sono ricchi di proprietà benefiche, tali da non invalidare alcuna dieta. Una buona scelta se ami mangiare colorato, variando sempre e sentendoti libera di sperimentare piatti nuovi senza sensi di colpa.

Fonte: Istock



Cancro – La vellutata estiva

A te che ami tanto la tua comfort zone, mangiare bene significa il più delle volte gustare cibi che ti ricordano l’infanzia. Minestroni e piatti di pasta come quelli che mangiavi da bambina sono quindi parte della tua routine. Se hai voglia di cambiare, però, una buona alternativa può essere quella di una vellutata estiva. Qualcosa che non sia caldo e che abbia verdure in abbondanza, rese al meglio grazie al connubio di altri ingredienti che renderanno il tuo piatto più buono che mai e tutto senza esagerare troppo con le calorie. Inutile dire che condividerlo con le persone che ami sarà la ciliegina sulla torta.

Fonte: Istock

Leone – L’hamburger di seitan

Per te mangiare serve prima di tutto a star bene e a mantenerti energica per tutto il giorno. Per questo motivo, anche se sei a dieta non puoi rinunciare alla tua dose di proteine che potrai declinare come più ti piace, optando tra piatti a base di carne, di pesce o di proteine vegetali. Volendo, potresti azzardare con un hamburger semplice optando preferibilmente tra uno di pollo ed uno con seitan. In questo modo riuscirai a mangiare con gusto, mantenendoti in forma e sentendoti appagata come non mai e tutto senza sensi di colpa.

Fonte: Istock

Vergine – La pizza

Diciamocelo, tradizionalista e golosa come sei, per te la pizza resta sempre uno dei piatti più buoni che ci siano. Ebbene, la buona notizia è anche a dieta si può scegliere di mangiarla a patto di non esagerare con gli ingredienti e le quantità. Una margherita con aggiunta di prosciutto, ad esempio, può essere consumata senza troppi problemi e se sei a dieta puoi scegliere di evitare i bordi o se li adori, di lasciarne metà. L’idea di lasciare della pizza nel piatto di mette ansia? Puoi chiedere una pizza baby o offrirne un paio di spicchi agli altri. Si tratta di un piatto che tutti amano gustare e difficilmente sentirai dei no in risposta. E visto che una volta andati non ci penserai più, non ti peserà neanche molto, sopratutto perché in questo modo potrai concedertela più spesso.

