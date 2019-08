Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi della prima serata di oggi, quelli che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporvi.

Domenica sera a casa? Niente paura, il giusto intrattenimento potrà comunque regalarvi una serata da 10 e lode.

Stasera in tv: palinsesto domenica 11 agosto

Di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi. Scorretelo con noi, selezionate il programma che farà più al caso vostro e preparatevi a tanto meritato relax.

Buona serata e… buona visione!

Stasera in tv: palinsesto domenica 11 agosto

Rai Uno – Un marito di troppo (Film)

Uma Thurman è una psicologa che deve la propria popolarità a una trasmissione radiofonica dove elargisce consigli soprattutto in materia di sentimenti. Oramai prossima al matrimonio, scopre, inaspettatamente, di essere già registrata all’anagrafe come coniugata. L’uomo in questione è un pompiere, apparentemente agli antipodi dello stile di vita della donna che però, quando lo contatterà per risolvere la situazione, non potrà che rimanerne sempre più affascinata.

Rai Due – Pallavolo – Qualificazione Olimpica – Serbia Vs Italia (Sport)

Nuova tappa del percorso dei ragazzi della pallavolo azzurra sulla strada che li porta ai giochi olimpici 2020.

Rai Tre – Hudson e Rex – Stagione 1 Episodio 3 – La prova finale (Telefilm)

Brooklyn Weber, una dog sitter che vive a pochi isolati di distanza, viene trovata morta nel parco, infilzata al ramo di un albero. Il primo sospettato è Robbie il suo ragazzo, un disoccupato senza fissa dimora.