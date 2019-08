Meteo lunedì 12 agosto: allarme caldo africano

Nella giornata di lunedì atteso un caldo urlo a causa dell’anticiclone africano che porterà sole e stabilità un po’ ovunque. Allerta bollino rosso in numerose città.

Ancora tanto caldo sulla Penisola per colpa o merito dell’aria bollente di provenienza Africa. Da nord a sud il clima sarà in prevalenza estivo e caratterizzato da una forte afa specialmente nelle grandi città. Se per questa domenica il Ministero della Salute aveva proclamato il bollino rosso in 8 città, domani la situazione sarà ancora peggiore e diffusa. Attese in diverse aree del Paese temperature superiori ai 40 °C.

Secondo le più recenti previsioni il caldo e l’afa dureranno ancora poco. Già da martedì la colonnina di mercurio tenderà a scendere per attestarsi all’interno delle medie di stagione. Per quanto riguarda le precipitazioni queste dovrebbero essere assenti al centro e al sud. Al nord qualche preoccupazione in più.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 12 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dell’Italia avranno a che fare con una mattinata all’insegna del brutto tempo in special modo sulle Alpi occidentali dove non mancheranno piogge o temporali. Stabilità altrove con cieli limpidi o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane instabilità sulle Alpi, gli Appennini e a tratti sulle pianure del Piemonte e della Lombardia. Meteo asciutto altrove con prevalenza di sole. Alla sera prevista acqua sulle Alpi. Maggior stabilità altrove con cieli nuvolosi a tratti.

Il cielo al centro

Sulle regioni del centro previsto sole in mattinata sia sulle coste, sia sulle aree dell’entroterra. Al pomeriggio ancora stabilità e clima sereno sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Alla sera di nuovo condizioni di asciutto un po’ ovunque con spazi di sereno ampi e soltanto qualche nuvoletta.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà complessiva stabilità e sole. Nelle ore pomeridiane ancora clima secco con prevalenza di sole e qualche nuvola sparsa sulla Calabria e la Sicilia. Alla sera ancora stabilità con schiarite ampie e soltanto qualche addensamento sulla Sardegna.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in leggera salita al centro e al sud. In lieve discesa al nord.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI