Roma: a Fiumicino pezzi di aereo sono caduti in strada

Roma: ieri pomeriggio alcuni pezzi di aereo sono “piovuti” per le strade di Fiumicino, danneggiando case e macchine.

Ieri pomeriggio a Fiumicino, poco lontano dal grande aeroporto Leonardo Da Vinci, frammenti di un aereo della compagnia Norwegian Airlines sono “piovuti” sui tetti di alcune case e automobili. L’aereo ha subito effettuato un atterraggio d’emergenza, rientrando nell’aeroporto da cui era appena partito. Il volo è decollato da Fiumicino con 298 passeggeri a bordo ed era diretto a Los Angeles.

Secondo le testimonianze dei cittadini scesi in strada i frammenti erano grandi tra i 5 e i 10 centimetri, e sono caduti alle 16.46. Il guasto aereo non ha ferito nessuno, solo alcune automobili hanno subito danni ai vetri. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, la polizia, i vigili urbani e la protezione civile.

Cadono pezzi di aereo a Fiumicino: ecco cosa è successo

La causa dell’incidente pare sia stato un problema tecnico verificatosi ad un motore dell’aereo Boeing 787 appartenente alla compagnia Norwegian Airlines. Il pilota è stato costretto a tornare indietro pochi minuti dopo il decollo, e durante la fase di atterraggio si sono staccati alcuni frammenti che sono caduti sul paesaggio sottostante. Il mezzo è comunque atterrato nuovamente a Fiumicino senza problemi: a bordo pista lo hanno atteso i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, come previsto in questi casi, pronti ad intervenire in caso di necessità. I passeggeri sono stati fatti scendere normalmente dal velivolo, che ora è in fase di ispezioni da parte dei tecnici.

La compagnia aerea Norwegian ha informato così i propri clienti sull’accaduto: “Il volo Norwegian DY 7115 da Roma Fiumicino a Los Angeles ha avuto un problema tecnico alcuni minuti dopo il decollo questo pomeriggio alle ore 16.27, ora locale di Roma. L’aeromobile è quindi rientrato presso l’aeroporto di Fiumicino dove è atterrato in completa sicurezza. […] Tutti i 298 passeggeri a bordo del volo sono attualmente presso il terminal di Fiumicino, dove lo staff della compagnia e dell’aeroporto si stanno prendendo cura di loro. A bordo del volo erano impiegati 9 cabin crew e 3 piloti. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la priorità assoluta per Norwegian. La compagnia sta collaborando con Aeroporti di Roma e le autorità locali preposte per investigare sull’accaduto. Per questo motivo la compagnia non può rilasciare alcuna ulteriore dichiarazione in merito all’accaduto”.

