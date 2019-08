Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno deciso di divorziare

Dopo sei mesi di matrimonio apparentemente felice, la cantante Miley Cyrus ha deciso di divorziare da Liam Hemsworth. Ecco perché.

Ci sono coppie che dopo il matrimonio non si lasciano davvero mai più, ma altre durano meno di un anno. Nonostante sembrasse che Miley Cyrus e Liam Hemsworth fossero diventati una delle coppie fisse più stabili di Hollywood, un rappresentante della cantante ha annunciato che la cantante ha deciso di separarsi definitivamente dall’attuale marito. Dopo un matrimonio a sorpresa di cui tutti hanno parlato per mesi, celebrato lo scorso Dicembre, solo otto mesi fa, sembra che l’amore tra i due VIP americani sia giunto al capolinea, e per questo Miley e Liam avrebbero deciso di continuare il proprio cammino da soli.

Il giornale americano online “People” segnala che già da diverse settimane Miley Cyrus appare nelle sue fotografie su Instagram senza anello di matrimonio. Per il momento nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma molto probabilmente lo faranno nei prossimi giorni. Pare che Miley e Liam siano comunque rimasti in buoni rapporti.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth divorzieranno: ecco perchè

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono conosciuti giovanissimi, e la loro relazione era iniziata più di 10 anni fa. D’accordo con le parole pronunciate dal rappresentante della ragazza: “Da sempre flessibili come compagni e individui, Miley e Liam hanno deciso che questa sarà la decisione migliore per entrambi, e che d’ora in poi si dedicheranno solo a sé stessi e alle rispettive carriere. Continueranno ad essere genitori di tutti gli animali che hanno condiviso durante gli ultimi anni. Per favore, rispettate la decisione e sopratutto la loro privacy”.

Anche se sono una delle coppie preferite dai paparazzi, Liam e Miley non sono mai stati particolarmente aperti sulla propria relazione, per cui la notizia del divorzio giunge come un fulmine a ciel sereno. Ancora non si conoscono le vere motivazioni che hanno spinto i due a prendere questa drastica decisione, ma si parla di una possibile divergenza di interessi per il futuro: mentre Miley è sicura di voler continuare a dedicarsi a pieno alla sua carriera, Liam vorrebbe al suo fianco una compagna più “tranquilla” con cui mettere su famiglia.

