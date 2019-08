Un gatto o un topo? Quello che vedi per primo rivela i segreti della tua personalità

La personalità è un concetto che comprende i sentimenti, i comportamenti e gli atteggiamenti degli individui. Ogni persona sulla terra ha una personalità unica che modella il suo modo di percepire le cose che la circondano. Più in generale, la personalità è ciò che rende ognuno di noi unico.

Sempre più persone cercano di conoscersi meglio al fine di raggiungere una consapevolezza essenziale per migliorare se stessi. Scoprendo le nostre debolezze e le risorse, siamo in grado di domare meglio il nostro ambiente.

Una vita armoniosa e un processo di evoluzione conclusiva passano innegabilmente attraverso l’introspezione. In questo senso, sono stati proposti numerosi test per aiutare le persone a comprendere le proprie emozioni e comportamenti.

Ecco due test visivi basati sulle scelte inconsce che fai e che rivelano alcuni tratti della tua personalità.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Prsonalità & Benessere CLICCA QUI

Primo test: cosa vedi per primo? Un gatto o un topo

Se vedi un gatto

Se vedi per primo il gatto, è perché sei sincero e spontaneo. Non reciti una parte con quelli che ti circondano e sei totalmente sincero. Per te l’onestà è una grande virtù per mantenere relazioni di qualità. Tuttavia, ti manca molto il tatto. Pensi bene di essere sincero ma a volte fai del male agli altri nonostante te stesso. In effetti, le tue parole potrebbero essere difficili da accettare per alcuni e un cambiamento del vocabolario sarebbe necessario per non offendere i tuoi cari. Detto questo, sei aperto al dialogo e cerchi sempre di allentare le tensioni per preservare le tue relazioni. Hai una vita sociale attiva e le persone ti apprezzano molto per il tuo buon cuore e le energie positive che rilasci.

Se vedi un topo

Se hai visto per primo il topo, significa che sei una persona che agisce efficacemente sotto pressione. Sei una persona attiva che odia perdere tempo. Quando ci sono discussioni, prendi una posizione molto rapidamente in base al tuo intuito. Non ti fidi di ciò che dicono gli altri e hai la tua concezione delle cose. Inoltre, sei bravo ad anticipare le situazioni e spesso hai presentazioni affidabili. Ma lungi dall’essere una persona che dà giudizi affrettati, sei di mentalità aperta. Sei tollerante e accetti di avvicinare persone diverse per arricchire le tue conoscenze ed espandere la tua cerchia di amici. Generoso, ti piace aiutare gli altri e supportarli. Hai molto amore da offrire.

Secondo test: cosa vedi per primo? Labbra, alberi o radici?

Labbra

Se hai visto prima le labbra, è perché sei calmo e ragionevole. Ti piacciono i semplici piaceri della vita e non hai bisogno che l’artificio fiorisca. A volte vieni giudicato erroneamente come una persona ingenua e debole. Ma in realtà, sei dotato di estrema saggezza che ti incoraggia a prendere decisioni ponderate.

Sei onesto e attento agli altri. Le persone spesso ti invitano a risolvere i conflitti.

Alberi

Se hai scelto gli alberi, sei una persona molto sensibile. Cerchi di nascondere questo tratto di personalità per non suscitare la pietà degli altri. Sembri estroverso e spensierato, ma rimani profondamente al limite. Hai una personalità forte e sicura e ami essere rispettato. Hai paura del giudizio degli altri. Cerchi di circondarti di persone sincere e premurose per evitare di farti del male. Inoltre, sei molto esigente con te stesso e ti dai molto da fare per essere sempre all’altezza. Nascondi i tuoi punti deboli e ti fidi davvero solo delle persone più vicine a te.

Radici

Hai visto le radici prima di tutto? Rivela che sei una persona molto introversa. Questa caratteristica del carattere merita di essere spesso messa da parte. Non ti fidi di te stesso e non conosci i tuoi punti di forza. Flessibile, riconosci i tuoi errori e fai del tuo meglio per migliorare ogni giorno. Quando gli estranei ti vedono, ti giudicano una persona normale che non ha molto da rivelare. Ma conoscendoti meglio si rendono conto che è una impressione completamente sbagliata. Chi ti conosce davvero sa che sei una perla rara. Sei molto intelligente e sai esattamente cosa fare per raggiungere i tuoi obiettivi. Indipendente e responsabile, sei ammirato da molti dei tuoi amici. Sappi che facendo una profonda introspezione, rimarrai stupito nel vedere tutte le qualità che hai.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI