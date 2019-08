Il desiderio perfetto che potrebbe aiutare i vari segni zodiacali, secondo le stelle.

Fonte: Istock



Oggi è San Lorenzo e come ogni anno, a partire dalla sera, si darà il via alla “caccia” alle stelle cadenti. Gli sguardi si alzeranno verso il cielo e tutti aspetteranno di vedere la prima stella cadere al fine di esprimere un desiderio che si porta nel cuore e che si desidera realizzare al più presto. Ma cosa fare se non si sa cosa scegliere tra i tanti bisogni che caratterizzano la vita di tutti i giorni? Se ci sono persone che sanno da tempo cosa chiedere alle stelle cadenti, altre sono così ricche di desideri da andare in tilt quando arriva il momento di scegliere. E poi ci sono quelle che hanno quasi paura di esprimere un desiderio. Insomma, per quanto strano possa suonare, non tutti hanno le idee chiare sull’argomento e visto che si parla di stelle, perché non chiedere agli astri quale potrebbe essere un buon desiderio per ogni segno zodiacale? Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sono fatti per le ore piccole e quali segni dello zodiaco sono più interessanti, scopriremo quale potrebbe essere un buon desiderio da chiedere alle stelle nel 2019 per ogni segno zodiacale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia medica: il punto debole di ogni segno zodiacale

Oroscopo: Un desiderio da esprimere per ogni segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – La calma interiore

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono di azione e di scelte improvvise. Questo, da un lato può dare euforia ma dall’altro può provocare anche una certa ansia unita al bisogno di trovare un attimo di pace dai pensieri sempre in movimento e dalle tante avventure nelle quali ci si lancia spesso senza pensare. In assenza di desideri più impellenti, quindi, una richiesta valida e in grado di migliorare i mesi del 2019 è quella che riguarda la calma interiore. Poterla trovare e riuscire a mantenerla può infatti aiutare a sentirsi più pronti ad affrontare le tante sfide della vita, certi di poterle risolvere più facilmente e, sopratutto, senza patemi d’animo. Un particolare che alla lunga ha una certa importanza.

Fonte: Istock

Toro – Più amore

Per i nativi del Toro, romantici ma sempre con la testa sulle spalle, chiedere più amore può essere una valida opzione. Spesso, infatti, tendono a non lasciarsi andare come vorrebbero, rischiando di compromettere storie per loro importanti ma che a causa dei loro modi di fare rischiano di non andare come vorrebbero a causa dei freni che mettono inconsapevolmente tra loro e gli altri. Un desiderio di maggior amore potrebbe quindi aiutarli a far entrare questo sentimento in modo più naturale nelle loro vite, consentendogli di essere più istintivi e di accogliere ciò che gli viene dato senza limiti, aprendo così le porte del proprio cuore a chi sta loro accanto.

Fonte: Istock

Gemelli – Un anno ricco di sorprese

Visto che i nati sotto il segno dei Gemelli nutrono il bisogno di vivere una vita che non sia mai piatta e monotona, quale miglior occasione se non chiedere tante belle sorprese alle stelle cadenti? Un anno ricco di emozioni e di avventure da vivere è infatti ciò di cui hanno più bisogno al momento, quindi perché non approfittarne e rivolgere alla prima stella cadente che si vede quello che è poi un desiderio presente per tutto l’anno? Chissà che per una volta le cose non vadano proprio nella direzione giusta, portando tutta una serie di avventure da vivere.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale e, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock



Cancro – Un rapporto migliore con i propri cari

I nativi del Cancro hanno un modo molto particolare di rapportarsi con le persone che amano e spesso a causa di ciò finiscono con l’allontanare coloro che invece vorrebbero avere più vicini. Un problema che si verifica spesso e che tuttavia non sanno come risolvere. Affrontare il problema chiedendo rapporti più semplici e sopratutto più stabili può essere un buon modo per sentirsi più amati e di conseguenza più sicuri delle persone a cui si vuole bene. Un vero e proprio “dono” che porterebbe loro una serenità di fondo che invece non riescono mai a concedersi a causa della paura di restare soli che li assilla praticamente da sempre.

Fonte: Istock



Leone – Più successo

Visto che la smania di successo perseguita i nati sotto il segno del Leone, chiederne alle Stelle potrebbe essere una buona idea, soprattutto se si ha in mente un obiettivo preciso o se si sta lavorando a qualcosa di importante. I nativi del segno, dopotutto hanno come desiderio principale quello di stare sempre al centro dell’attenzione e di lasciare una buona impressione negli altri. Quale miglior modo di farlo se non ottenendo successo nelle cose che contano?

Fonte: Istock

Vergine – Pensieri più positivi

Non tutti i nativi della Vergine se ne rendono conto ma la loro indole pessimista rischia di influire sulle loro vite molto più di quanto non pensino. Per questo motivo, in assenza di altri desideri, uno che potrebbe giovare loro è quello di avere pensieri più positivi. Cambiando modo di pensare, infatti, riuscirebbero ad avere una visione della vita meno problematica, godendosi maggiormente i momenti di quiete e non andando in crisi alla prima calamità. Per quanto possa sembrare un desiderio astratto, questo è quindi quello che meglio si sposa con il loro modo di essere e che può dar loro una buona base dalla quale partire per vivere una vita migliore.

Clicca su successivo