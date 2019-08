Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia, pubblica un durissimo post su Instagram: “Leccacu**o, marionetta”. Frecciatina a Gianni Sperti?

La guerra social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia diventa sempre più infuocata e sta surriscaldando la già calda estate 2019. Dopo il botta e risposta tra l’ex tronista siciliana e l’autrice storica di Uomini e Donne, in silenzio nelle ultime ore, sono scesi in campo diversi protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Salvatore, marito di Teresa Cilia, post durissimo contro Gianni Sperti? “Leccacu**o, marionetta”

A difendere Raffaella Mennoia e tutta la redazione del programma di Maria De Filippi sono stati prima Karina Cascella, legata alla Mennoia da una lunghissima amicizia, poi Lorenzo Riccardi che, grazie a Uomini e Donne, ha trovato l’amore di Claudia Dionigi con cui convive e, infine, Giulia De Lellis la cui vita è cambiata profondamente grazie all’esperienza da corteggiatrice. Stavolta, invece, a scendere in campo per difendere Teresa Cilia è Salvatore Di Carlo, marito di Teresa ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Potrebbe interessarti anche—>Uomini e Donne, dura presa di posizione di Maria De Filippi

Salvatore, nelle scorse ore, pur non facendo il nome di Gianni Sperti, ha pubblicato un durissimo post su Instagram Stories in cui si legge: “Speriamo che a forza di leccare il c**o a questo gli finisca la saliva, che poi è convinto di muovere le fila, ma non ha ancora capito di essere la marionetta”.

Parole durissime che i fans hanno immediatamento collegato alla guerra social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. Il post di Salvatore, infatti, è stato pubblicato dopo che Gianni Sperti, sempre su Instagram, ha scritto: “Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli. Eravate liberi di non mangiare in quel piatto, ma capisco i vantaggi“.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI