Meteo domenica 11 agosto: L’Italia nella morsa dell’afa

Nella giornata di domenica previsto un meteo caldo da nord a sud, ma soprattutto caratterizzato dall’afa.

Il weekend si chiuderà all’insegna del tempo stabile e perlopiù soleggiato. Gli unici episodi piovosi si verificheranno sulle zone alpine occidentali. Le temperature saranno in aumento con punte massime fino a 40 °C. Attesi venti deboli, mentre i mari generalmente poco mossi.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni dell’11 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano nelle regioni settentrionali del Paese avranno a che fare con un clima variabile. In mattinata atteso clima asciutto e con sole. Sulle Alpi tra Piemonte e Lombardia previsto qualche fenomeno. L’instabilità diventerà più importante nelle ore pomeridiane con acquazzoni e temporali che si faranno sentire pure a valle. Alla sera di nuovo ombrelli aperti sulle Alpi e le alte pianure occidentali. Altrove attesi cieli sereni. Le temperature saranno in salita con valori compresi tra i 32 e i 37 °C. I venti deboli e i mari da poco mossi a calmi. Cielo limpido a Milano. Qualche nuvola su Torino.

Il cielo al centro

Chi abita al centro della Penisola incontrerà in mattinata prevalenza di sole sia sulle coste, sia sulle zone dell’entroterra.Stabilità anche nelle ore pomeridiane sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Alla sera di nuovo cieli limpidi ovunque, non fosse per qualche nuvoletta sparsa. Le temperature saranno in aumento e comprese tra i 35 e i 40 °C. Venti deboli e mari poco mossi o calmi. Meteo sereno a Roma. Qualche addensamento su Firenze.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole grande afa in un complesso di clima stabile e soleggiato in mattinata. Qualche nuvola sulle coste tirreniche. Caldo nelle ore pomeridiane un po’ ovunque, stabile fino in serata. Le temperature saranno in salita e oscilleranno tra i 35 e i 39 °C. Venti deboli o moderati. Mari poco mossi o localmente mossi. Su Napoli e Palermo atteso un meteo sereno con temperature tra i 27 e i 28 °C. Caldo asfissiante sulle isole tanto che in Sardegna il ministero della Salute ha dato l’allerta bollino rosso.

A rischio anche altre città tra nord, centro e sud, ovvero Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI