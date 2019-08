Gli astri rivelano quali sono i 3 segni zodiacali che vivranno un Agosto da dimenticare

Agosto è arrivato e con lui per molti anche le tanto attese ferie dal lavoro, eppure alcune persone non sembrano apprezzarlo come dovrebbero. Problemi sul lavoro, fluttuazioni sentimentali o ansie costanti impediscono loro di attrarre onde positive.

Dopo aver scoperto chi sono i 5 segni zodiacali che trascorreranno un agosto fantastico, scopri per quali segni dello zodiaco il periodo estivo non influirà positivamente sull’umore e quali elementi di disturbo ostacoleranno il loro benessere.

Le onde astrali non sono sempre positive. Gli astri ci svelano chi sono coloro che avranno un umore molto compromettente e che non apprezzeranno assolutamente questo mese soleggiato.

Studiando la posizione dei pianeti e interpretando alcune influenze, gli astrologi presagiscono un mese di Agosto complicato per alcuni segni dello zodiaco. Tuttavia, raccomandano a tutti di provare ad abbellire le proprie giornate con energia positiva.

Le previsioni astrali rivelano i tre segni dello zodiaco che passeranno un brutto mese di agosto:

1. Sagittario

I Sagittario sono curiosi e sognano di vivere grandi avventure. Sempre in cerca di un cambiamento, fuggono da qualsiasi forma di stabilità. Per loro, la routine diventa rapidamente stancante e deprimente. Tuttavia, i nativi di questo segno sono sensibili ed empatici. Non sopportano di vedere gli altri soffrire, figuriamoci se per colpa loro. Pertanto, spesso si trovano a fare enormi compromessi per preservare il buon umore. Inoltre, i Sagittario odiano l’ipocrisia, il risentimento e le bugie. Provano a propagare onde positive e rifiutano assolutamente di lasciare che le persone tossiche ostacolino il loro benessere.

Tuttavia, questo mese di Agosto sembra molto difficile per questo segno pieno di buone intenzioni. Di fronte a una scelta perniciosa, i Sagittario dovranno decidere se il loro benessere è più importante di quello degli altri. Dovranno pensarci due volte prima di prendere una decisione. Rischiano di essere sommersi da un’ansia travolgente valutando le loro priorità nella vita, ma sanno benissimo che prima o poi le persone dovranno essere ferite se non corrispondono alle loro aspirazioni.

2. Capricorno

Basato sul ragionamento logico, il Capricorno non prende mai alla leggera nulla. Molto ambiziosi, sono sicuri che tutti gli sforzi finiranno sempre per pagare. Vogliono più di ogni altra cosa ottenere stabilità professionale e sentimentale. I nativi di questo segno sono cauti nell’amore e non si fidano facilmente. Sono leali e investono pienamente in tutto ciò che fanno. Sanno come fare sacrifici per accedere a relazioni armoniose. Ma a volte sono individualisti e rigidi. Hanno stima e amore solo per coloro che rappresentano qualcosa per loro.

I Capricorno hanno paura di correre rischi e preferiscono vivere una vita di aspettative e risultati affidabili. Durante questo mese di Agosto, i nativi di questo segno dovranno cambiare i loro piani. Gli eventi esterni interromperanno la monotonia della loro vita quotidiana. Dovranno affrontare l’imprevisto. Nel panico, saranno pessimisti e vulnerabili. I capricorno avranno difficoltà a gestire i pericoli di questo mese e probabilmente avranno un morale molto basso.

3. Acquario

Natura anticonformista, gli Acquario sono molto indipendenti. Sono creativi e hanno sempre idee originali da proporre. Non seguono le norme comunemente stabilite e stabiliscono i propri obblighi morali. Gli Acquario non si preoccupano minimamente di ciò che verrà detto. Tuttavia, ciò non impedisce loro di essere ben circondati quotidianamente e di essere fondamentalmente apprezzati. Sono ferventi difensori della libertà. Non possono sopportare che gli venga detto che stanno agendo o pensando nel modo sbagliato. Tuttavia, i nativi di questo segno si confronteranno questo mese di Agosto con vari problemi.

Testardi, avranno difficoltà a comunicare con alcune persone e a trovare un risultato redditizio. Negando le loro emozioni, gli Acquario appariranno distanti e insensibili e subiranno critiche molto dolorose. In fondo, si sentiranno estremamente fraintesi e tenderanno a chiudersi in una bolla insostenibile di amarezza. I nativi di questo segno devono imparare ad accettare le opinioni esterne e ad ammettere i propri errori per avanzare nel cammino della guarigione.

