Il segreto per avere una pelle perfetta come le donne coreane è l’utilizzo della spugna di Konjac che regala una detersione profonda e completamente naturale.

La spugna konjac, uno step nella beauty routine al quale le donne coreane, che vantano un incarnato perfetto, non rinunciano mai. Questa spugna tutta naturale, regala al viso e alla pelle pulizia profonda, un trattamento detossinante e la rende luminosa.

Scopriamo cosa è la spugna Konjac e come si utilizza ogni giorno per la bellezza della pelle del viso e del corpo.

Spugna Konjac, cosa è e come si utilizza

La spunga Konjac è un prodotto naturale e biodegradabile che si ricava dall’omonimo tubero asiatico. Il bulbo essiccato e ridotto in polvere viene impastato con dell’acqua e cotto in uno stampo. La spugna che si ricava è un prodotto di bellezza a cui le donne coreane e giapponesi difficilmente rinunciano, una spunga detergente che esegue un leggero scrub e rende la pelle luminosa.

La ‘konjac sponge’ ha la proprietà di assorbire le tossine e può essere utilizzata senza nessun detergente, dopo aver struccato perfettamente la pelle. Esiste in diverse formulazioni poiché può essere creata per esempio con l’argilla per un profondo potere astringente, con l’aloe vera per un’azione lenitiva e con il carbone vegetale per purificare profodamente.

Dopo averla bagnata, si passa sul viso e sul corpo con piccoli movimenti rotatori, sia al mattino che alla sera. Dopo averla risciacquata si dovrà far asciugare per bene all’aria per evitare la proliferazione dei batteri. Andrà cambiata regolarmente ogni due tre mesi.

