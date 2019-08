Rinite cronica: i sintomi e come riconoscere quella allergica

Sono tante le donne che soffrono di rinite cronica, non sempre è legata all’allergia. Scopriamo come si manifesta, i sintomi e i rimedi



La rinite, è un’infiammazione della membrana mucosa nasale, che tende a gonfiarsi, ed è causata da un comune raffreddore o da un’allergia stagionale che causa starnuti ed ostruzione nasale. Esiste la rinite di natura allergica e cronica, quest’ultima causa irritazione ed infiammazione alla mucosa nasale. Scopriamo come si manifestano, i sintomi e i rimedi.

Rinite cronica: come si manifesta



La rinite cronica si presenta per almeno un’ora al giorno tutti i giorni, questa si differenzia in :

allergica: causata da sostanze come la polvere e il pelo degli animali

causata da sostanze come la polvere e il pelo degli animali non allergica: causata da un’eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni della mucosa nasale, causando così il riempimento delle cavità fluidi.

Come afferma il dal Dottor Martin P. Fried le cause più comuni di una rinite cronica sono:

infiammazioni e infezioni virali

tubercolosi

sifilide

rinoscleroma: una malattia della pelle che causa tumefazioni nodulari molto dure

leishmaniosi

rinosporidiosi: un’infezione del naso e si formano dei polipi emorragici

Rinite atrofica e ipertrofica: le differenze

La rinite si può distinguere in

atrofica: la mucosa nasale si assottiglia, provocando l’allargamento delle fosse nasali con la formazione di croste all’interno del naso e lo sviluppo di odori sgradevoli

la mucosa nasale si assottiglia, provocando l’allargamento delle fosse nasali con la formazione di croste all’interno del naso e lo sviluppo di odori sgradevoli ipertrofica: è una congestione della mucosa dei turbinati inferiori e si manifesta con un senso d’ostruzione nasale, questa è frequente nei soggetti con malformazioni strutturali del setto o dei turbinati.

I sintomi e rimedi

I sintomi comuni della rinite cronica, sono:

naso chiuso o che cola

starnuti costanti

scolo retronasale,

voce nasale

I sintomi della rinite allergica sono:

prurito sulla pelle

tosse

prurito alla gola

congiuntivite

lacrimazione eccessiva

mal di testa

palpebre gonfie

Per individuare la cura della rinite cronica dobbiamo recarci dallo specialista che ci consiglierà di fare le prove allergiche ed esami del sangue. Se la rinite è di origine allergica, bisogna evitare l’esposizione alle sostanze scatenanti ed assumere antistaminici.

In caso di rinite cronica non allergica, si possono effettuare dei lavaggi nasali con soluzioni saline o utilizzare spray a base di cortisone. Talvolta si può optare all’uso di anticolinergici, che limitano la produzione di muco, o utilizzare decongestionanti, per ridurre la dilatazione dei vasi sanguigni.