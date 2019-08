Scopri quanto sei interessante in base al tuo segno zodiacale. La parola delle stelle.

Fonte: Istock



Ogni persona può risultare più o meno interessante. Ciò dipende non solo dall’aspetto fisico ma anche e soprattutto dai modi di fare e da quanto riesce a mostrarsi come qualcuno in grado di riservare delle sorprese. Da questo punto di vista, le stelle hanno una grande influenza su questo aspetto poiché spesso basta conoscere il segno zodiacale di una persona per capire se può essere più o meno interessante e tutto con una buona probabilità di non sbagliare. Niente paura, però. Se anche non dovessi risultare tra i segni dello zodiaco più interessanti, ricorda che l’ascendente gioca un ruolo di prim’ordine sotto questo aspetto e che per tale motivo è meglio controllare anche questo profilo. Dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco fatti per vivere la notte e quali sono quelli che si rivelano degli ottimi vicini di ombrellone, oggi scopriremo quanto sono interessanti i vari segni dello zodiaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia medica: il punto debole di ogni segno zodiacale

Oroscopo: ecco quanto sei interessante in base al tuo segno zodiacale

Fonte: Istock



Ariete – Mediamente interessante

Tra i segni dello zodiaco non sei esattamente tra i più interessanti e questo è probabilmente un duro colpo da assorbire. La verità è che all’inizio riesci a suscitare un discreto interesse grazie al tuo fascino e ai tuoi modi di fare spesso imprevedibili. Dopo una breve conoscenza, infatti, i tuoi modi tendono ad essere più prevedibili, facendo così calare parte dell’interesse. Inoltre, la tendenza che hai a concentrarti più su te stessa che su chi ti sta accanto ti porta a non notare segnali che, invece, potrebbero rivelarsi utili al fine di creare un rapporto più profondo e di conseguenza in grado di proseguire anche senza la necessità di apparire ogni giorno diversa.

Fonte: Istock

Toro – Non troppo interessante

Il termine interessante non è il primo con il quale si tende a descriverti e questo non perché tu non lo sia ma perché prima di questo risalti per altre caratteristiche. Se ti stai già chiedendo quali siano si tratta del senso di sicurezza che trasmetti negli altri, della serietà e della dolcezza che hai spesso nel modo di porti. Quindi, si, forse non sei una persona che risulta così interessante da voler sapere subito tutto della sua vita ma sai colpire in altri modi e, una volta conosciuta, resti così impressa che rinunciare alla tua compagnia diventa decisamente difficile. E questa è una particolarità che va crescendo nel tempo e che ti rende a tuo modo speciale.

Fonte: Istock

Gemelli – Abbastanza interessante

Seppur in un modo tutto tuo risulti essere una persona interessante. Dopotutto come potrebbe essere il contrario visto il tuo temperamento lunatico ed i tuoi modi di fare sempre imprevedibili? Di te si può dire tutto fuorché che tu sia una persona tranquilla e questo suscita sempre un certo interesse specie da parte di chi ama conoscere persone difficili da comprendere. Certo, alla lunga, il tuo modo di essere può apparire anche come una mancanza di stabilità emotiva difficile da gestire ma quella è un’altra storia. Dopotutto stiamo parlando di chi è interessante, no?

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Piuttosto interessante ma solo all’inizio

Diciamocelo, essere interessante è una prerogativa che ti interessa in modo particolare e per la quale ti impegni al massimo, cercando di mostrarti misteriosa. Una cosa che ti riesce più che bene e per la quale ottieni quasi sempre il risultato desiderato. Ciò che ti manca è la capacità di mantenere sempre alte le aspettative visto che una volta raggiunto il tuo obiettivo tendi a rilassarti un po’ troppo con il rischio di diventare un po’ noiosa. Ma niente paura, visto che sai come fare ti basta restare in allenamento per continuare ad attrarre grazie all’interesse che susciti negli altri.

Fonte: Istock



Leone – Molto interessante

La fiducia che hai in te stessa e la voglia di apparire sempre al meglio ti rendono uno dei segni più interessanti dello zodiaco. Dopotutto come si può non cedere al tuo fascino da persona intraprendente e sempre pronta a stupire? Che si tratti di rapporti lavorativi o sentimentali, il tuo modo di fare, la tua allegria ed i modi volutamente affascinanti ti rendono sempre una persona interessante sia da conoscere che da frequentare.

Fonte: Istock

Vergine – Non così interessante

Il tuo startene sempre per conto tuo, limitarti ad osservare gli altri ed essere sempre pronta alla critica non aiuta a fare di te una persona particolarmente interessante. Questo dipende anche dal fatto che raramente tendi ad andare incontro agli altri, pensando solo a ciò che può essere di tuo interesse. La mancanza di elementi in comuni con gli altri fa stentare le conversazioni dandoti così pochi spunti per apparire interessante. Data la tua intelligenza e la spiccata capacità di analisi, basterebbe ben poco per riuscire a smussare questo aspetto, facendo scoprire al mondo un nuovo lato di te.

Clicca su successivo