Un trattamento per ciglia e sopracciglia naturale, fai da te e molto efficace per volumizzarle, nutrirle e rinforzarle.

Se cercate un trattamento per ciglia e sopracciglia che le renda voluminose, forti e nutrite, ecco come preparare un mascara curativo con pochi e semplici ingredienti naturali che in poco tempo trasformerà le vostre ciglia.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Makeup: effetto ‘sunkissed’ come ottenerlo

Ingredienti fondamentali di questo prodotto, gli oli vegetali ricchi di proprietà benefiche e preziose per la bellezza e la salute delle ciglia.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come preparare il mascara curativo volumizzante e rinforzante

Per creare il mascara naturale volumizzante e rinforzante, avrete bisogno di:

2 parti di olio di ricino

1 parte di olio di argan o jojoba

2 gocce di vitamina E ogni due 3 parti degli altri oli

Dopo aver reperito gli ingredienti si potrà utilizzare un contenitore di mascara esausto dopo averlo lavato per bene, e si riempirà con gli oli vegetali e il tocoferolo (vitamina E). Il trattamento dovrà essere applicato sulle ciglia ogni sera e lo si potrà fare come un comune mascara. Le ciglia, stressate ogni giorno dal mascara, da piegaciglia e anche dall’applicazioe di ciglia finte, in poco tempo ritroveranno salute e bellezza. Il prodotto si potrà conservare fino ad un anno. Non vi resta che guardare il video tutorial!

->>>GUARDA ANCHE:

Ombretto giallo, a chi sta bene e come applicarlo

Makeup: smoky eye estivo-VIDEO-

Makeup: acqua micellare fai da te-VIDEO-

Rossetto rosa, a chi sta bene

Makeup: lifting in 20 secondi senza bisturi-VIDEO-

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI