Francesco Chiofalo interviene dicendo la sua sugli attacchi contro Raffaella Mennoia.

In questi giorni, i duri attacchi contro la Mennoia sono praticamente all’ordine del giorno.

Proprio ieri abbiamo potuto assistere al botta e risposta tra lei e Tersa Cilia, uno dei tanti che ha portato come accade sempre più spesso anche altri personaggi a dire la propria sull’argomento.

Tra i tanti, anche Francesco Chiofalo ha deciso di esprimersi, prendendo le parti di Raffaella Mennoia e dando contro a Teresa Cilia e Mario Serpa, rei a suo dire di essere degli irriconoscenti visto il bene che la Mennoia avrebbe fato loro.

Francesco Chiofalo dalla parte della Mennoia

Francesco Chiofalo sembra avere le idee più che chiare sul tema della settimana che è l’attacco che diversi personaggi stanno dando a Raffaella Mennoia, autrice di programmi come Uomini e Donne e che ultimamente si trova al centro di diverse polemiche.

In alcune storie, Chiofalo, rispondendo ad una domanda dei fan ha così deciso di dire la sua, parlando di quanto sta accadendo ed accusando chi a sua volta sembra avercela con la Mennoia di mancata riconoscenza nei suoi confronti. Queste le sue parole:

“Non voglio entrare nello specifico dei casi a cui si riferiscono specificatamente Mario e Teresa perché non li conosco per cui non so bene. Comunque in generale, penso di loro che siano due persone molto irriconoscenti. Vi spiego il perché: Raffaella ha dato a questi due ragazzi un’opportunità che vorrebbero migliaia di ragazzi in Italia. Cioè la possibilità di fare tv, di diventare famosi, di diventare personali pubblici… Raffaella ha fatto cose molto importanti per la vita di questi ragazzi e loro per la vita di Raffaella non hanno praticamente fatto niente e queste cose di cui loro si lamentano adesso nascono sempre dal fatto che Raffaella ha dato loro quest’opportunità. Cioè quella di diventare famosi e fare tv. Quindi secondo me, prima di dire qualcosa su Raffaella in modo pubblico dovrebbero ricordarsi che stanno parlando della persona che gli ha fatto un regalo (cioè quella di fare tv) che vorrebbero milioni e milioni di ragazzi e ragazze in Italia. E lei ha fatto questo regalo a loro due. Quindi a prescindere da quello che è successo non si dovrebbero permettere di attaccare pubblicamente una persona che gli ha fatto un regalo così grosso.”





Francesco ha continuato dicendo che non dovrebbero fare le vittime perché in una rissa chi inizia a picchiare per prima non è mai una vittima.

Parole dure insomma che Francesco ha espresso con serenità e che probabilmente troveranno sia pareri favorevoli che contrari, in base alle preferenze dei suoi follower.

Di sicuro la storia sembra ancora lontana dal finire. E chissà se una delle persone citate da Chiofalo replicherà alla cosa. Per saperlo, continuate a leggerci.

