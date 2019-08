Carmen Di Pietro rivela perchè Matteo Alessandroni ha deciso di scaricarla e di smentire la loro storia d’amore

Sembrava che Carmen Di Pietro avesse trovato un nuovo amore. L’opinionista di Barbara d’Urso aveva raccontato a Grand Hotel di essere nuovamente innamorata di un bel giovane .

Sul giornale si trovava la foto di Carmen accanto a Matteo Alessandroni, presentato come suo fidanzato.

Un bel sogno per la bella Carmen, quello di ritrovare l’amore dopo le ultime delusioni. Ma il suo sogno è andato subito in frantumi.

Il giovane ci ha infatti immediatamente tenuto a precisare che tra lui e la soubrette non c’è nessuna storia d’amore e nessun flirt e che in quel periodo era solo il suo allenatore.

Carmen Di Pietro rivela che Matteo Alessandroni voleva essere protagonista di Uomini e Donne

Una rivelazione che ha gettato nello sconforto Carmen, ma ecco che ora la donna dopo un periodo di silenzio ha deciso di raccontare tutta la sua verità per non passare per bugiarda. Carmen che durante la sua intervista aveva dichiarato di provare sentimenti importanti per il giovane, ora è completamente delusa da Matteo e si è data anche una motivazione di questa sua improvvisa retromarcia.

Carmen infatti non ci sta a passare per chi ha usato il giovane per trovare un fidanzato e rivela a tutti il suo pensiero. Su Instagram Carmen dichiara ”Ormai è chiaro ed evidente che Matteo è nel panico più totale. Da giorni si impegna in ogni modo a negare la particolare amicizia che c’è stata con me. VOLETE SAPERE QUAL È LA VERITÀ?Teme di essere scartato dalla trasmissione Uomini e Donne per colpa mia”.

Carmen quindi è certa che il giovane abbia deciso di smentire la loro storia per paura di non poter partecipare al programma di Maria De Filippi come protagonista La Di Pietro racconta come è cambiato il suo comportamento: “Prima abilissimo nel farmi sentire al settimo cielo e felicissimo per l’articolo su Grand Hotel, poi all’improvviso cinico e spietato”.

Carmen ha parlato dei suoi sentimenti: “Sì, è vero! Mi sono innamorata di lui. È forse una colpa? Era un ragazzo stupendo, ma a un certo punto ha confessato di non volermi più vedere né sentire per non compromettere la sua candidatura a Uomini e Donne”.

Da quel momento sembra che tra i due la rottura sia totale tanto che la Di Pietro dichiara che dopo l’intervista il giovane le ha iniziato ad inviare una sere di insulti e l’ha dovuto bloccare.

Conclude poi con un suggerimento al giovane: “Caro Matteo, ti conosco da pochissimo tempo, ma mi permetto di darti un consiglio: nella vita l’amicizia e l’affetto valgono di più della carriera. Sei giovane e aitante ma dovrai imparare a trattare le donne con il rispetto che meritano. Ti voglio bene lo stesso“.

Vediamo ora se Matteo entrerà negli studi di Maria De Filippi.

