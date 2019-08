Stasera in tv, giovedì 8 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che manderanno in onda i canali in chiaro più seguiti. Arriva il palinsesto della prima serata televisiva di questo giovedì 8 agosto.

Una nuova serata in compagnia del piccolo schermo ci attende. Quali programmi ci terranno compagnia? Scopriamolo subito insieme propri qui, su CheDonna.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gli ultimi giorni di Robin Williams: tra parole dimenticate e lacrime

Ecco infatti di seguito un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro hanno scelto di mandare in onda per la prima serata.

Sfoglia con noi il palinsesto televisivo e dicci quale film, serie tv o show ti terrà compagnia in questo giovedì sera.

Buona serata e… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 8 agosto

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 11 – Ancora bambina (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini, con il volto di Nino Frassica, tornano per altre indagini affiancati da vecchi e nuovi amici, tra cui: Carlo Conti, nei panni di se stesso, un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Rai Due – Il mistero di Aylwood House (Film)

Aylwood House, una casa di campagna inglese circondata da un bosco dove, secondo una leggenda, abita uno spirito tormentato, diventa la casa di villeggiatura di una famiglia americana.

Rai Tre – Maximilian Il gioco del potere e dell’amore (Miniserie)

Il grande imperatore europeo Massimiliano e la sua tanto celebre quanto spettacolare storia. L’uomo conosciuto oggi per il suo sconfinato coraggio nasce come un principe impegnato a diventare re ma, soprattutto, a uscire dall’ombra di suo padre. Ad aiutarlo un alleato inatteso: Marie de Bourgogne.