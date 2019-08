Scopri i 5 alimenti insospettabili che ci fanno ingrassare

Spesso si consumano cibi o si adottano abitudini convinti del loro potere benefico per la salute e per la linea, ed invece si commettono degli errori andando a peggiorare il proprio peso.

Sono almeno 5 gli alimenti che crediamo facciano dimagrire ed invece fanno ingrassare.

Quali sono i 5 cibi che fanno metter su chili

1 – Le verdure da sole non bastano – Piene di vitamine, fibre, sali minerali ed antiossidanti, le verdure sono efficaci soltanto se combinate con altri alimenti. Mangiarle in modo esclusivo porta con sé dei rischi, ad esempio sortire il risultato opposto a quello sperato. Gli ortaggi non vantano un grosso potere saziante, per cui consumarli da soli significa trovarsi in preda alla fame durante il giorno e con una gran voglia di fiondarsi su snack e quant’altro. Inoltre non contengono due nutrienti fondamentali come carboidrati e proteine.

2 – Attenzione all’olio che su usa – Puntare su quello sbagliato può danneggiarci. Meglio favorire l’olio EVO, che fa bene anche a chi è a dieta. Questo tipo di olio contiene grassi buoni, oltre che antiossidanti e nutrienti ideali per la silhouette. Vanta anche un potere antinfiammatorio e di contrasto a gonfiore e cellulite, agevolando la circolazione sanguigna.

3- Il falso mito del mangiare in bianco – L’amata pasta condita con burro o con un goccio d’olio possibilmente a crudo non nutre, non fa sentire sazi e non fornisce le calorie adeguate all’organismo lasciando un senso di fame. La soluzione migliore è un bel piatto di pasta con verdure di stagione, o anche al sugo, in quanto contiene antiossidanti e vitamine.

4 – Il gelato non può sostituire un pasto – Spesso viene utilizzato come “piatto unico” del pranzo. In realtà il gelato non è un alimento completo ed è ricco di zuccheri. Non contenendo fibre non permette al corpo di avvertire la sazietà e dunque è facile avere attacchi di fame all’improvviso.

5- Gli alimenti grigliati non sono sani – In apparenza è un modo perfetto per non condire ciò che si ha nel piatto, in realtà la cottura alla griglia fa male poiché è troppo aggressiva e danneggia i nutrienti presenti negli alimenti, su tutti le vitamine.

