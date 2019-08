Prima modella transessuale per Victoria’s Secret: ecco chi è

Ecco chi è la prima modella transessuale che sfilerà sulle passerelle rosa di Victoria’s Secret.

Gli appassionati del mondo della moda ricorderanno sicuramente la polemica che coinvolse Ed Razek, chief marketing officer di Victoria’s Secret, solo alcuni mesi fa: Razek, durante un’intervista, aveva chiaramente allontanato l’immagine del brand di sexy lingerie dalla comunità LGBTQ+ e dalla possibilità di ingaggiare sulle sue passerelle rosa modelle curvy, spiegando che le due categorie “non rappresentano la fantasia che Victoria’s Secret cerca di vendere”.

A pochi mesi dalla polemica, alimentata da una risposta particolarmente negativa e severa da parte del mondo della moda, Victoria’s Secret ritorna sui suoi passi e decide di portare per la prima volta una modella transessuale sulle sue passerelle color rosa confetto. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è la prima modella transessuale di Victoria’s Secret

Si chiama Valentina Sampaio la prima modella transessuale che sfilerà sulle passerelle rosa di Victoria’s Secret, famosissimo brand di lingerie femminile. La modella brasiliana, 22 anni, ha annunciato questa novità sul suo profilo Instagram, pubblicando una fotografia che la ritrae in accappatoio nei camerini di Victoria’s Secret: “Scatto dal backstage @vspink”, recita la didascalia. La linea Pink di Victoria’s Secret è nata nel 2002 ed è rivolta sopratutto alle giovani donne.

Valentina Sampaio è la prima modella transessuale di Victoria’s Secret

Occhi mozzafiato e fisico asciutto, Valentina Sampaio è nata con sesso maschile a Fortaleza, in Brasile. La sua famiglia, una modesta comunità di pescatori, l’ha da sempre appoggiata e sostenuta senza discriminazioni; il cambio sessuale di Valentina è cominciato all’età di 8 anni, con i colloqui con lo psicologo. Durante il periodo adolescenziale Valentina diventa una bellissima icona del movimento LGBTQ+ mondiale. Nel 2017 la Sampaio è stata la prima modella trans ad apparire sulle copertine di Vogue: sull’edizione francese, in Brasile e in Germania nello stesso anno.

Qualche giorno fa Victoria’s Secret ha annunciato che, per la prima volta dopo 23 anni di tradizione, quest’anno non si terrà nessuna sfilata dei famosi “angeli” del brand.

