I deodoranti con alluminio cloridrato sembra siano stati classificati a dei killer silenziosi, sembra però che siano pericolosi soltanto in alcuni giorni.

I deodoranti senza allumio cloridrato sembrano aver conquistato tutti, uomini e donne e sono attualmente quelli più utilizzati. Ma siamo davvero sicuri che i prodotti contenenti sali d’alluminio siano davvero così pericolosi? Ad oggi non esiste nessun studio scientifico che abbia dimostrato chiaramente la relazione tra cancro al seno e l’utilizzo di deodoranti con alluminio cloridrato.

Ma andiamo a scoprire tutte le evidenze scientifiche in merito all’alluminio cloridrato e quando questo diventa potenzialmente pericoloso.

Deodoranti con sali d’alluminio sono davvero pericolosi? La risposta della scienza

I deodoranti contenenti sali d’alluminio cloridrato sono stati demonizzati in questi ultimi anni a favore dei tantissimi prodotti che non contengono questa sostanza e dalle formulazioni naturali.

Nonostante la potente campagna mediatica che ha messo i deodoranti con alluminio sotto accusa, il mondo scientifico sembra non si sia ancora dichiarato in merito. Il comitato europeo per la sicurezza dei consumatori, sembra aver smentito più volte la campagna contro i prodotti con sali d’alluminio. I deodoranti con sali d’alluminio si possono utilizzare ma bisognerebbe evitarli in alcuni giorni specifici.

La pelle normalmente assorbe una bassissima percentuale di alluminio quando si utilizza in prodotto che lo contiene, tuttavia l’assorbimento aumenta attraverso la pelle nei giorni in cui ci si depila. In questa circostanza infatti la pelle resta irritata e ‘aperta’ verso l’esterno e dopo la depilazione, ceretta, crema o rasoio che sia, dovrebbe essere lasciata libera per qualche ora da qualsiasi tipo di deodorante. L’ideale sarebbe utilizzare deodoranti senza sali d’alluminio nei giorni in cui ci si depila e usufruire di tutte le prestazioni dei prodotti con alluminio negli altri.

(Fonte: altroconsumo.it)

